Bị kẻ lạ mặt bắt cóc, cô gái tự giải cứu chính mình nhờ hành động thông minh

Thứ Sáu, ngày 24/06/2022 15:25 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cô gái nhanh trí báo tin cho cảnh sát theo cách đặc biệt, giúp bản thân thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm.

Ngày 19/6 vừa qua, một cô gái 24 tuổi ở New York (Mỹ) đã được giải cứu thành công khỏi kẻ bắt cóc sau khi cô để lại lời kêu cứu trong lúc đặt đồ ăn của cửa hàng The Chipper Truck Café (Yonkers, New York) qua ứng dụng.

“Làm ơn hãy gọi cảnh sát đến cứu tôi. Đừng khiến kẻ bắt cóc nghi ngờ về việc có cảnh sát đi cùng khi người giao hàng mang đồ ăn đến”, cô gái viết trong phần ghi chú kèm theo đơn đặt hàng.

Bài đăng trên trang Facebook của cửa hàng tiết lộ: “Chúng tôi từng nghe thông tin về trường hợp tương tự nhưng chưa từng nghĩ chuyện đó sẽ xảy đến với mình. May mắn cửa hàng mở cửa và chúng tôi có thể giúp cô ấy”.

Được biết, trước 5h ngày 19/6, cô gái đã đặt một phần sandwich Ireland và một bánh burger phô mai, qua đó gửi lời cầu cứu. Sau khi hiểu được tình cảnh của cô gái, nhân viên cửa hàng nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng.

Cô gái gửi lời kêu cứu trong phần ghi chú của đơn đặt hàng. Ảnh: FaceBook The Chipper Truck Café

Sau đó, nghi phạm Kemoy Rotal (32 tuổi) đã bị bắt giữ và phải đối mặt với nhiều cáo buộc gồm cưỡng hiếp, bắt giữ người trái phép, đe dọa, hành hung, tàng trữ vũ khí trái phép, lạm dụng tình dục… Theo sở Cảnh sát thành phố New York, Kemoy còn bị cáo buộc cố gắng cưỡng hiếp, hành hung và lạm dụng tình dục một phụ nữ 26 tuổi vào hôm 15/6.

Alicia Bermejo (20 tuổi, con gái chủ The Chipper Truck Café) chia sẻ khi đến cửa hàng, cô thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi và một người khoảng 20 tuổi ghi lại dòng ghi chú, đồng thời gọi cho bố của cô để được hướng dẫn vì lời kêu cứu của cô gái gặp nạn có chút “không mạch lạc”.

Lúc đó, bố của Alicia đã dặn họ hủy đơn đặt hàng và báo cảnh sát. Nắm được thông tin, cảnh sát đã cải trang thành nhân viên giao hàng, đến địa điểm giao nhận và giải cứu thành công nạn nhân. Cô gái 24 tuổi sau đó đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe.

“Rất may là các nhân viên đã chú ý đến. Chúng tôi luôn xem các ghi chú vì không muốn có sai sót xảy ra với đơn đặt hàng của khách hàng”, mẹ của Alicia chia sẻ, đồng thời cho biết nhân viên cửa hàng rất vui vì họ “có thể giúp đỡ ai đó”.

Một người bạn của cô gái gọi điện cho cửa hàng để cảm ơn và báo tin rằng cô đã an toàn. Bên cạnh đó, ứng dụng giao đồ ăn mà cô gái đã đặt hàng cũng gửi tặng The Chipper Truck Café 500 USD (khoảng 11,6 triệu đồng) nhằm ghi nhận hành động cứu người của chủ cửa hàng cùng các nhân viên.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/bi-ke-la-mat-bat-coc-co-gai-tu-giai-cuu-chinh-minh-nho-hanh-dong...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/bi-ke-la-mat-bat-coc-co-gai-tu-giai-cuu-chinh-minh-nho-hanh-dong-thong-minh-a542051.html