Bị cắm sừng nhiều lần người yêu vẫn tha thứ, tôi lặng người nhận tin "sét đánh" từ em

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 07:55 AM (GMT+7)

Trong lúc bị “tiểu tam” xúm lấy phạt vạ, tôi may mắn được người yêu tha thứ, đứng ra giải quyết mọi việc cho tôi...

Ảnh minh họa

Tôi và Yến yêu nhau được 5 năm. Chuyện tình của chúng tôi đẹp và êm đềm. Bố mẹ tôi cực kỳ quý Yến vì cô ấy ngoan hiền, chịu thương chịu khó. Mẹ tôi còn từng nói tôi phải tu nhiều kiếp mới có được người bạn gái như vậy. Mẹ còn tuyên bố: “Mày làm gì thì làm, đừng có mắc tội với nó. Tao sẽ chỉ nhận cái Yến làm con dâu thôi đấy”.

Trong khoảng 3 năm đầu yêu nhau, tôi đã làm tốt vai trò của mình. Cho tới khi tôi ra trường đi làm, nhận công tác ở xa thì tôi bắt đầu không giữ được mình. Xa bạn gái, tiền lương lại có phần rủng rỉnh nên tôi bắt đầu có thói trăng hoa. Tôi cặp kè với hết cô nọ, cô kia. Đa phần những cô gái ấy tôi chỉ lên giường cho vui, đỡ cô đơn chứ tất nhiên không có ý định cưới xin gì.

Những mối quan hệ trăng hoa của tôi đã khiến Yến rất đau lòng. Cô ấy tổn thương và khóc rất nhiều khi hết cô này đến cô khác nhắn tin, gửi ảnh cho cô ấy tố cáo chuyện tôi qua lại với họ. Yến đã từng điện thoại cho tôi, đòi chia tay nhưng rồi tôi năn nỉ, xin lỗi, hứa hẹn nên cô ấy lại mềm lòng mà bỏ qua. Tôi viện cớ ở xa, cô đơn quá, hơn nữa những cô gái kia chủ động tán tỉnh, gạ gẫm nên tôi không giữ được mình.

Năm lần, bảy lượt tôi phản bội, Yến đều nhắm mắt cho qua. Nhưng rồi khi tôi khiến một cô bé có bầu thì mọi việc không còn đơn giản nữa. Cô gái đó tìm ra tận nhà tôi để… phạt vạ. Lúc này tôi hoang mang cực độ. Tôi đã hứa với Yến sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa, vậy mà không những tôi không sửa lại còn tạo ra cái kết cục tồi tệ hơn này. Tôi sợ cô ấy sẽ căm giận tôi mà chia tay ngay lập tức và tôi sẽ phải cưới cô gái kia.

Thật bất ngờ, Yến bình tĩnh và hứa sẽ giải quyết mọi chuyện giúp tôi. Cô ấy gặp cô bé kia, phân tích cho cô ấy hiểu là sau khi hết công tác, tôi sẽ về quê làm, lúc đó nếu cố cưới thì cô bé ấy sẽ phải ở xa nhà, cảnh lấy chồng xa rất cơ cực. Chẳng biết Yến thuyết phục thế nào, cô bé ấy đồng ý bỏ cái thai. Việc của tôi chỉ là gửi cho cô ấy một khoản tiền để bù đắp. Yến còn khiến tôi nể phục khi bắt tôi phải cho cô bé kia thật nhiều tiền vì tại tôi mà cô ấy khổ. Thiết nghĩ, không phải người con gái nào cũng bao dung được với tình địch như thế.

Sau lần ấy, tôi tâm phục khẩu phục. Tôi thấy mình may mắn lắm mới yêu được người vị tha như Yến. Công việc vẫn phải đi công tác xa nên tôi cố gắng lấy lòng bạn gái với hi vọng cô ấy sẽ vì thế mà sớm nguôi ngoai đi những tổn thương do tôi gây ra. Yến động viên tôi cứ yên tâm đi công tác, không phải lo nghĩ quá nhiều chuyện ở nhà.

Từ phương xa, tôi quyết định mua biết bao nhiêu món quà gửi về cho Yến. Khi thì là sợi dây chuyền vàng, lúc lại là cái điện thoại xịn. Tôi thu nhập khá nên mấy chuyện này không phải vấn đề quá lớn. Ấy vậy mà Yến chối đây đẩy không chịu nhận. Cô ấy bảo không muốn mang tiếng lợi dụng. Nhưng tôi quả quyết bắt Yến nhận, thậm chí còn cam kết nhân danh sĩ diện của một thằng đàn ông, không bao giờ nhắc tới chuyện quà cáp này vì cô ấy luôn sợ tới lúc giận nhau tôi lại mang ra kể hoặc đòi quà. Phải khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được Yến nhận. Thấy thế tôi mừng lắm… Tôi định bụng cố gắng làm, dành dụm, hết năm nay về rồi sang nhà Yến xin cưới.

Vậy mà người tính không bằng trời tính. Hôm đó Yến điện thoại cho tôi… mời cưới. Tôi choáng váng còn tưởng cô ấy đùa. Nhưng rồi Yến tỉnh bơ:

- “Thế nào, cảm giác bị phản bội, bị cắm sừng có thú vị không? Nhưng đã là gì so với tôi khi tôi đã tin, đã yêu và chờ đợi anh nhưng năm lần, bảy lượt anh gian dối. Giờ thì anh đang phải trả giá cho việc mình làm đấy. Tôi im lặng, tôi vờ như tha thứ để cho anh phải trải qua nỗi đau ngày hôm nay… Để cho anh thấm mà sửa đổi bởi người ích kỉ như anh sẽ không sớm thì muộn lại trăng hoa mà thôi”

Tôi say sẩm mặt mày khi nghe những lời Yến nói. Thì ra giúp tôi dàn xếp vụ cô nhân tình kia cũng là có ý đồ cả. Cô ấy đã cảm thấy quá mệt mỏi với tôi nhưng vẫn muốn làm nốt vụ chốt, để biến tôi thành kẻ bị cắm sừng rồi bị đá chứ không muốn chia tay trong thế sự thua cuộc như vậy. Đã thế, tôi còn tốn kém không biết bao nhiêu tiền của cho Yến. Cay đắng một nỗi toàn là do tôi dâng lên, bắt Yến nhận, cô ấy thậm chí còn kiêu kì không thèm nhận mà tôi tha thiết năn nỉ cầu xin… Giờ tôi không có mặt mũi nào mà đòi lại dù nó là cả một đống tiền.

Cú trả thù này quả thật quá thâm độc, nhưng có lẽ cũng phải nhờ thế tôi mới nghiêm túc hơn trong tình yêu và hi vọng có thể gặp được người yêu thương, chấp nhận con người mình.