Bị bố chồng chèn ép suốt 3 năm, tôi choáng váng khi biết lý do xuất phát từ việc đáng xấu hổ của ông trong quá khứ

Tôi 30 tuổi, kết hôn gần 3 năm nhưng chưa có con. Chồng hơn tôi 2 tuổi, là kỹ sư xây dựng cho một tập đoàn lớn ở Hà Nội. Anh không phải là mối tình đầu nhưng là người đàn ông khiến tôi có cảm giác an toàn, bình yên mỗi khi ở cạnh. Thực tế, từ lúc yêu cho đến khi về chung một nhà, tôi luôn được chồng chiều chuộng, nhường nhịn thậm chí là sẵn sàng lên tiếng bảo vệ tôi trước mặt gia đình, nhất là bố chồng tôi.

Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi có một người bố chồng vô cùng khó tính, rất hay soi mói, chèn ép con dâu. Ngay từ khi chồng dẫn tôi về ra mắt gia đình, ông đã tỏ ra không thích tôi, luôn nhìn tôi với ánh mắt dò xét pha lẫn sự khinh thường.

Và chính ông cũng là người ra sức phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng vì chồng tôi quá cương quyết nên cuối cùng ông cũng đành nhượng bộ cho chúng tôi đến với nhau.

Con dâu sửng sốt khi phát hiện nguyên nhân khiến bố chồng luôn ghét mình. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, do không có thiện cảm ngay từ đầu lại sống chung dưới một mái nhà nên tôi không tránh khỏi những soi mói từ phía bố chồng. Lúc nào tôi cũng có cảm giác ông chỉ chờ tôi mắc lỗi là lao vào mắng mỏ, sỉ vả ngay được.

Nhà có giỗ, tôi làm mâm cơm thắp hương, bố chồng đùng đùng hất văng đĩa thịt bò trên mâm xuống đất, vừa làm ông vừa mắng tôi ngu dốt, dám cho tỏi vào món ăn dâng lên ban thờ. Rồi dù là dâu trưởng nhưng bố chồng cấm tôi không được sờ lên ban thờ nhà ông, kể cả là lau dọn.

Nhiều lần chính mẹ chồng tôi còn góp ý với bố chồng, con dâu có gì không đúng thì từ từ dạy bảo nhưng bố chồng tôi vẫn hành xử như vậy, thậm chí càng ngày càng quá quắt hơn.

Tôi đi làm mặc váy đến đầu gối, bố chồng bóng gió mỉa mai tôi không đàng hoàng, làm ô uế gia đình nhà ông. Tôi đi liên hoan với công ty về sau 10 giờ tối, bố chồng đứng ở cửa mắng tôi như tát nước vào mặt, suýt ném quần áo của tôi đuổi ra khỏi nhà.

Rồi chuyện vợ chồng tôi muộn con, bố chồng cũng quy chụp lỗi là do tôi. Có lần tôi còn vô tình nghe thấy bố chồng xui con trai bỏ vợ với lý do tôi không biết đẻ, giữ lại chỉ làm gánh nặng cho gia đình ông mà thôi.

Dù rất ấm ức khi bị bố chồng liên tục chèn ép nhưng tôi vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Trước đây, tôi luôn thắc mắc một điều, tôi thuộc diện sống biết trước, biết sau, được đánh giá là khá đảm đang, khéo léo, được nhiều người khen ngợi, quý mến… thế nhưng, trong mắt bố chồng, tôi lại luôn là đứa không ra gì khiến ông luôn khó chịu và tìm cách khiến vợ chồng tôi tan vỡ.

Đã có lúc tôi nghĩ, đó là do tính khí của bố chồng như vậy hoặc do tôi và ông không hợp mệnh nên ông ghét tôi. Tuy nhiên, khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông với một người bạn cũ, tôi mới biết lý do thật sự tại sao bố chồng lại đối xử với tôi như vậy.

Hôm vừa rồi tôi mệt nên đi làm về sớm. Vừa bước vào đến cửa, tôi thấy bố chồng đang có khách trong nhà. Đang định vào, tôi bỗng khựng lại khi nghe câu nói của người lạ:

- Con dâu ông có biết ông chứng kiến nó là cave không?

- Không, tôi chưa bao giờ nói ra chuyện đó. Vì nếu nói ra, chẳng khác nào tự vạch mặt mình cũng từng đi "bóc bánh trả tiền" khi đi du lịch. Bà nhà tôi mà biết thì gia đình tôi cũng không yên.

- Thế sao ngày ấy ông không phản đối quyết liệt vào. Ai lại để con trai lấy cave làm vợ?

- Tôi có phản đối nhưng thằng con tôi quá cứng đầu. Tôi lại không thể nói được lý do chính đáng. Giờ cứ nhìn thấy nó là tôi lại thấy ngứa mắt. Chắc ngày trước làm nghề, nạo phá thai nhiều nên mấy năm qua nó có chửa đẻ được gì đâu. Tôi cũng đang dựa vào cái này để thúc thằng con nhà tôi bỏ vợ đây.

Nghe những gì bố chồng nói, tôi choáng váng đến mức đứng không vững. Tại sao bố chồng lại có thể nhầm tôi làm gái dịch vụ cơ chứ. Hóa ra vì ông nghĩ tôi làm "gái" nên ngay khi tôi về ra mắt, ông đã có cái nhìn khinh bỉ đến thế. Rồi đó cũng là lý do khiến tôi phải chịu bao ấm ức, cay đắng khi bị bố chồng chèn ép, đối xử tệ bạc suốt thời gian qua.

Bỗng khựng lại vài phút, tôi nhớ ra hồi mới ra trường, tôi có xin vào thử việc ở một tờ báo. Hồi ấy, nhóm chúng tôi được giao viết về mại dâm nên phải đi tác nghiệp thực tế, thậm chí là đóng giả làm "đồng nghiệp" để khai thác câu chuyện của những cô gái làm nghề "bán hoa". Có lẽ chính lúc ấy, bố chồng đã vô tình nhìn thấy tôi.

Vì thấy bản thân không hợp với nghề báo nên sau 2 tháng thử việc, tôi đã chuyển sang làm công việc khác. Nhưng tôi không ngờ, bố chồng lại có hiểu lầm tai hại với tôi như vậy.

Giờ đây, khi biết rõ mọi chuyện, tôi có nên nói cho bố chồng về sự thật và yêu cầu ông xin lỗi vì đã hiểu lầm và đối xử tệ bạc với tôi hay không? Liệu làm thế, mối quan hệ bố chồng nàng dâu có được cải thiện hơn trước?

