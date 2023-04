Bản kiểm điểm đậm chất văn vở khiến dân mạng cười bò

Tuổi học trò luôn gắn liền với những trò chơi, tiết mục quậy phá tinh nghịch mà đối tượng được nhắm tới ở đây chính là bạn bè cùng trang lứa hay thậm chí là thầy cô. Và sau khi bị phát hiện thì các cô cậu học sinh lại thường bị kỷ luật bằng hình thức viết bản tự kiểm điểm bản thân cho chính những hành động sai trái mà mình đã gây ra.

Tuy vậy, thông thường chúng ta sẽ hay bắt gặp những bản kiểm điểm với nội dung như họ tên, lớp, lý do rồi sau đó là bày tỏ sự ân hận của mình…, thế nhưng những điều kể trên đã quá quy củ. Thay vào đó, để cho cô giáo của mình thấy được tấm chân tình cũng như là tha thứ cho lỗi của mình, một em học sinh đã dùng lời văn hoa mỹ của mình khiến bản kiểm điểm trở nên "ướt át" hơn bao giờ hết.

Theo đó, học sinh này đã mang sai đồng phục và vào lớp muộn ở đầu giờ, để tránh tái phạm, cô giáo đã yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh. Sau khi nhận lại bản kiểm điểm từ học trò, quả nhiên cô giáo đã ngay lập tức bởi sự "văn vở" trong bản kiểm điểm này, nhất là ở phần lý do viết.

Cụ thể, lý do viết bản kiểm được học sinh này trình bày như sau: "Vào ngày 6/4/2023, em mang sai đồng phục và ăn sáng vào muộn đầu giờ. Thưa có, Mary từng nói rằng: "Nếu chẳng may phạm phải sai lầm, kể cả những sai lầm to lớn, hãy luôn nhớ rằng vẫn còn cơ hội khác cho bạn chuộc lỗi". Với những sai lầm tuổi trẻ của mình, em không bao biện gì thêm; song thưa cô, vì đây là lần đầu tiên em phạm phải 2 lỗi này, em rất kính cẩn cầu mong sự tha thứ từ cô bởi người xưa có câu: "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại".

Bàn đăng sau khi tải xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút vô số sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số người dùng đều bày tỏ sự thích thú trước bản kiểm điểm này.

Không ít cư dân mạng cho rằng, chắc hẳn học sinh này thường ngày phải học giỏi môn Văn lắm mới viết bản kiểm điểm đọc lên nghe mượt mà, văn chương đến như vậy.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Xem ra em học sinh này có năng khiếu làm văn đây, chắc là môn văn trên lớp toàn 9 - 10 không quá";

"Cô giáo đọc được bản kiểm điểm này cũng không nhịn cười được nhỉ";

"Bản kiểm điểm dùng những từ ngữ đậm chất thơ ca kết hợp với phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại đã cho thấy rõ nỗi ân hận và hối tiếc vì mặc sai đồng phục";

"Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, đọc mà không nhịn được cười".

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/ban-kiem-diem-dam-chat-van-vo-khien-dan-mang-cuoi-bo-a572802.htm...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/ban-kiem-diem-dam-chat-van-vo-khien-dan-mang-cuoi-bo-a572802.html