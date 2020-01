Bài viết khoe chồng của vợ "gây bão" mạng xã hội những ngày cuối năm

Chỉ với vài dòng chia sẻ về ông chồng cực phẩm, tháo vát của mình, cô vợ trẻ đã khiến bao chị em phải ghen tỵ và thốt lên: "Chồng nhà người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng".

Nếu như trước đây lên mạng xã hội, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những ông chồng bừa bộn, bị vợ chê lên bờ xuống ruộng, bỏ bê việc nhà thì giờ đây các chị em lại không tiếc lời lên mạng khen chồng.

Và mới đây, những dòng tâm sự của cô vợ trẻ Hoàng Minh Trang trên một diễn đàn mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Các chị em ai ai cũng phải ghen tị khi chị Trang có được anh chồng cực phẩm đến như vậy.

Bài đăng "Cảm giác lấy phải ông chồng mỗi thứ biết một tí là như thế nào?" đã khiến bao chị em phải gato, bắt đầu so sánh chồng nhà người ta và chồng nhà mình.

Theo chia sẻ của chị Trang, chồng chị biết mỗi thứ một tí, từ xây dựng, lắp ráp, điện đóm, máy móc, quản lí, máy tính đến lập trình…

Ngày còn yêu nhau, chị chỉ cần bảo rằng: "Anh ơi, em thích Hello Kitty", là ngay lập tức anh đã "hùng hục" mua đồ về, tự làm hẳn cho người yêu 1 cái đồng hồ hình Hello Kitty, rồi vác sơn, vác đồ đến nhà sơn phòng, treo rèm các kiểu, biến phòng người yêu thành một chiếc phòng Hello Kitty xinh xắn.

Căn phòng Hello Kitty mà chồng chị Trang từng làm cho chị.

Không chỉ vậy, vì nick name của chị Trang là chim cánh cụt nên anh chồng còn tỉ mẩn làm hẳn 1 phông nền chim cánh cụt chèn vào yahoo. Đến khi có con, anh vẫn luôn là người đàn ông đa zi năng, "khéo tay hay làm".

Chị Trang chỉ cần bảo: "Anh ơi, cái phòng này em muốn ngăn ra làm đôi, dựng 1 bức tường ở đây, làm 1 phòng ngủ 1 phòng chơi cho con" là anh lại hì hục dựng tường rồi sơn, trang trí. Hiện tại con chị Trang đã gần 3 tuổi, anh lại tỉ mẩn đóng giường mới cho con. Chỉ sau mấy ngày, con chị lại được bóc tem quả giường mới tinh.

Gia đình chị Trang kinh doanh siêu thị mini nên anh cũng kiêm luôn khoản viết phần mềm, làm web. "Lắm lúc thấy lão cứ ngồi bên máy tính, mấy ngày sau lại có cái phần mềm quản lý dễ xài, dễ nhìn hơn cái cũ".

Cũng chính vì anh đa – zi – năng như vậy nên mẹ vợ thường xuyên gọi nhờ anh lắp camera chống trộm, sửa điện, thay đèn hay hàn xì các kiểu.

"Ống nước rỉ, có anh lo. Cửa hỏng khóa, anh thay ổ. Chập điện, có anh sửa", đó là những gì đầy tự hào mà chị Trang muốn kể về chồng.

Góc phòng xinh xắn được chồng chị Trang tự tay làm cho con của họ.

Liên hệ với chị Trang, chị tự hào chia sẻ rằng chồng mình không những giỏi mà còn rất hiền, không bao giờ biết tức giận với vợ trong suốt 5 năm qua.

Anh không chỉ khéo trong các công việc nhà mà còn rất khéo chăm con. Chị Trang cho biết: "Con mình chỉ muốn ngủ với bố thôi, vì anh ấy nhẹ nhàng chứ không hay quát như mình".

Bài đăng của chị Trang đã nhanh chóng thu hút lượt chia sẻ và bình luận cao. "Có ông chồng xịn sò ghê", "Đã tìm ra ông chồng của năm đây rồi", "Chồng nhà người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng", là những lời trầm trồ của chị em phụ nữ dành cho ông chồng cực phẩm của chị Trang.

Ngược lại, không ít chị em lại nhân cơ hội này để "bóc phốt" chồng của mình: "Chồng mình chỉ giỏi quả ăn và ngủ thôi các mẹ ạ", "Ngày xưa cũng mơ ước có một ông chồng như vậy mà đời không như là mơ".

Có được một anh chồng khéo tay hay làm là mơ ước của nhiều chị em. Tuy nhiên mỗi anh chồng lại có một cách quan tâm vợ khác nhau và giỏi ở những lĩnh vực khác nhau.

Vì vậy các bà vợ hãy cứ luôn trân trọng người đàn ông của cuộc đời mình, anh ấy có thể không thể không giỏi làm việc nhà, không giỏi sửa ống nước nhưng anh ấy lại là người nắm chặt tay bạn giữa sóng gió cuộc đời này.

Nguồn: https://thegioitre.vn/bai-viet-khoe-chong-cua-vo-gay-bao-mang-xa-hoi-nhung-ngay-cuoi-nam-86352.html