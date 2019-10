6 con giáp làm đâu trúng đấy, tài lộc và sự nghiệp đều thăng hoa cuối tháng 10

Thứ Năm, ngày 24/10/2019 09:18 AM (GMT+7)

Vào thời điểm cuối tháng 10, có 6 con giáp được Thần tài chiếu cố, tiền bạc rủng rỉnh, mọi chuyện vô cùng thuận lợi.

BÍ MẬT 12 CUNG HOÀNG ĐẠO 2019 Sự kiện:

Công việc được xem là chìa khóa dẫn tới sự thành công của mỗi con người. Công việc có suôn sẻ hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu nhập và điều kiện sống.

Trong nhiều trường hợp, rất nhiều người dù rất cố gắng nhưng không thể đạt được thành công trong công việc. Nhưng cũng có những người, dù không phải quá vất vả nhưng lại gặt hái được thành công.

Theo tử vi học, điều này là bởi mỗi người sẽ có sự may mắn riêng và không ai giống ai. May mắn sẽ xuất hiện vào từng thời điểm và từng giai đoạn cuộc đời mỗi người.

Càng về cuối tháng 10, những con giáp sau đây sẽ có tài lộc ổn định, công việc hanh thông và thu được những thành quả đáng kinh ngạc.

Tuổi Dậu

Đứng đầu trong số 6 con giáp may mắn trong cuối tháng 10 chính là tuổi Dậu. Nhìn chung, tuổi Dậu thường hay bị phân tâm mọi việc, nhất là trong công việc.

Nhưng nhờ sự may mắn, trong tháng 10, tuổi Dậu sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn là người bản lĩnh, sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống để đạt được điều mình muốn.

Với sự hỗ trợ của đồng nghiệp và người thân, có vẻ như công việc của những người tuổi Dậu đang ngày càng dễ dàng và suôn sẻ hơn trước.

Thời gian cuối tháng 10 cũng giúp cho người tuổi Dậu có thêm nhiều cơ hội mới để trải nghiệm. Nhưng đây cũng là lúc tuổi Dậu phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội mới có thể phát triển được nghề nghiệp hiện tại.

Trong thời điểm này, tuổi Dậu không chỉ gặp may trong công việc mà con giáp này còn có lộc ăn uống, có người giúp đỡ. Nhờ vậy mà tinh thần con giáp này luôn cảm thấy phấn chấn.

Tuổi Mão

Trong tháng 10 này, cơ hội kinh doanh của những người tuổi Mão rất cao. Càng về cuối tháng 10, khi công việc ngày càng phát triển, tuổi Mão chẳng bao giờ phải cảm thấy buồn phiền hay lo lắng về công việc của mình.

Song với tính cách rất cầu toàn, nên đối với người tuổi Mão, thành công trong sự nghiệp vẫn chưa được như mong đơi.

Vào thời điểm cuối tháng 10, tiến độ công việc của tuổi Mão được cải thiện đáng kể. Từ đó, những kế hoạch kinh doanh hay mở rộng doanh nghiệp đều được mọi người ủng hộ.

Về mặt tình cảm, về cuối tháng 10, vận trình tình cảm của tuổi Mão khá thuận lợi. Dường như, những hiểu nhầm của bản mệnh và đối phương đã được hóa giải, nhờ đó mà hai người hiểu nhau hơn, chấp nhận bỏ qua những thiếu sót của nhau.

Người độc thân gặp được nửa kia đích thực của mình trong tình huống bất ngờ nhất nhưng cũng để lại ấn tượng và kỉ niệm khó quên nhất.

Tuổi Tý

Tuổi Tý luôn giữ thái độ nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Nhờ đó mà công việc của con giáp này luôn gặp thuận lợi, hiếm khi mắc lỗi.

Vào cuối tháng 10, những người tuổi Tý làm mọi việc sẽ táo bạo và đầy bứt phát hơn. Con giáp này sẽ tập trung đầu tư vào các dự án lớn và chấp nhận sự rủi ro. Nhưng rất may nhờ vận may được cải thiện nên những thành quả ban đầu sẽ sớm đến với tuổi Tý.

Đường tình duyên của tuổi Tý trong những ngày cuối tháng 10 được cho là rất thuận lợi. Nhất là những người con đang độc thân. Bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ mọi người.

Tuổi Tuất

Đặc điểm của người tuổi Tuất là thẳng thắn và nóng tính. Do đó, họ rất dễ gây ra mâu thuẫn với mọi người, từ đó các mối quan hệ xã hội trong đời sống hay công việc đều không tốt đẹp, ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân.

May mắn thay, vào tháng 10 này, vận may sự nghiệp của những người này đã được cải thiện rất nhiều. Chính nhờ vận may ngày một nhiều, công việc của tuổi Tuất trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn.

Tuy nhiên, họ đặc biệt phải biết kiềm chế bản thân, khéo léo và biết cách gây dựng tốt các mối quan hệ với đồng nghiệp để công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thăng tiến mạnh mẽ hơn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người có trách nhiệm cao và luôn nhiệt tình trong mọi chuyện. Trong công việc, con giáp này luôn tự xây dựng ý thức tốt cho mình không phải vì mong muốn nhận được sự nhìn nhận từ ai đó, đơn giản chỉ là muốn hoàn thiện bản thân từng phút, từng ngày.

Cuối tháng 10 là thời điểm vàng đối với người tuổi Mùi. Tiến độ công việc của người tuổi Mùi được hoàn thành rất nhanh chóng. Tại nơi làm việc, họ không bị cản trở bởi nhiều yếu tố, thay vào đó là sự phù trợ của các quý nhân.

So với những tháng trước, vào cuối tháng 10, những sai lầm của tuồi Mùi đã được sửa chữa, những rắc rối đã được thay thế bằng những bản kế hoạch, hợp tác hoàn hảo, thành công.

Đây là một thành tích tốt trong sự nghiệp của những người tuổi Mùi. Vì thế, tuổi Mùi hãy luôn cố gắng, nỗ lực giữ vững phong độ của mình.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn được đánh giá là những người luôn giữ thái độ nghiêm túc và cẩn thận với công việc. Nhìn chung họ là những người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn đảm bảo đúng tiến độ công việc.

Vào cuối tháng 10, sự nghiệp của những người thuộc con giáp này không được thịnh vượng bằng 5 con giáp trên, nhưng công việc vẫn luôn suôn sẻ, thuận lợi.

Dự báo con giáp này sẽ có một ngày bội thu trong vận trình tài lộc và sự nghiệp. Tuổi Thìn thu được những khoản tiền khá lớn từ những công việc chính chứ không phải công việc làm thêm.

Nhờ tiền bạc đổ về túi nhiều như nước, tuổi Thìn không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc và chi tiêu mỗi ngày nữa.

Theo tử vi học, ngay cả khi sự nghiệp của các con giáp đang phát triển thì bản thân mỗi con giáp cần phải nỗ lực nhiều để giữ được thành công.

Do đó, đối với 6 con giáp được trên hay những con giáp còn lại nếu muốn đạt được những thành tựu nhất định, bạn vẫn không thể chủ quan chỉ dựa vào may mắn, những nỗ lực và cố gắng của bản thân mới là quan trọng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, mong cầu độc giả sẽ có cái nhìn lạc quan, tích cực và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.