36 giờ sống chung nước ngập hôi thối, người dân 'tháo chạy' khỏi khu phố Hà Nội

Từ chiều ngày 30/9 đến nay, khu vực tổ dân phố số 2 Phú Đô (gần chợ Phú Đô), phường Từ Liêm, Hà Nội vẫn ngập sâu sau mưa lớn. Nước dâng cao nhưng thoát rất chậm, kéo theo rác thải trôi nổi, mùi hôi thối khó chịu vào nhà, khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh cô lập, mất điện và không có nước sạch. Một số người thậm chí phải lên mạng “cầu cứu”, xin số điện thoại đội cứu hộ để được hỗ trợ rời khỏi ngôi nhà ngập sâu, mất điện và cạn kiệt lương thực.

Khu vực tổ dân phố số 2 Phú Đô ngập trong biển nước. Ảnh: Huy Nguyễn

Cả khu phố biến thành sông, xe máy bất lực, người dân chỉ còn cách đi bộ, dùng xe đạp hoặc chèo thuyền tôn, bè xốp tự chế để di chuyển.

Bà Ngô Thị Ngọt, người dân gốc Phú Đô, cho biết suốt 76 năm sinh sống ở đây bà chưa từng chứng kiến trận ngập nào nghiêm trọng đến vậy.

“Năm 2008, nước cũng dâng cao nhưng chỉ bằng khoảng 2/3 bây giờ. Nhà tôi còn đỡ, nhưng nhiều nhà quen nước ngập tới ngang thắt lưng, rác thải nổi lềnh bềnh, mùi hôi thối đáng sợ lắm. Có lúc đi bộ còn giẫm phải cá chết, chuột chết”, bà kể.

Bà Ngọt chưa bao giờ chứng kiến trận ngập lớn như thế này tại Phú Đô. Ảnh: Huy Nguyễn

Suốt 1,5 ngày qua, gia đình chị T. rơi vào cảnh khốn khổ vì nước ngập tràn vào nhà, có chỗ lên tới ngang bụng. Cả nhà phải dồn hết lên tầng 2 sinh hoạt, chỉ mình chị T. xuống tầng 1 để nấu nướng và buôn bán.

Dù đã kê đồ đạc lên cao, chị vẫn lo nhiều thứ hỏng hóc. Điều khiến chị băn khoăn là sau khi nước rút, chưa biết phải dọn dẹp thế nào để xua được mùi hôi thối còn lại.

Nước dâng gần 1m trong sân và nhà chị T. Ảnh: Huy Nguyễn

Xe máy đã được kéo tới chỗ cao nhưng vẫn "chìm nổi" trong biển nước. Ảnh: Huy Nguyễn

Chị T. vẫn ngâm mình trong nước để cố gắng bán nốt chỗ cá đã nhập về. Ảnh: Huy Nguyễn

Nơi ngập nghiêm trọng nhất trong khu vực này là ngõ 147. Phóng viên không thể tiếp cận sâu vào ngõ, do có nơi nước cao tới ngực, rác trôi lênh láng.

Con ngõ đã mất điện từ trưa 30/9. Rất nhiều người thuê trọ, người dân trong ngõ đã ôm quần áo, đồ dùng cá nhân đi di tản. Họ gọi đây là cuộc "tháo chạy" bởi càng lúc nước càng bẩn và bốc mùi, sộc lên các tầng cao hơn trong nhà.

"Không có điện cũng chẳng có nước, hai anh em tôi còn gì ăn nấy. 1,5 ngày trôi qua, tình trạng vẫn rất tệ. Chúng tôi xếp tạm vài bộ quần áo đi sang nhà bạn ở nhờ", anh Nguyễn Gia Long kể.

Anh em Long và Linh rời khỏi căn nhà trọ và khu phố ngập, đi ở nhờ. Ảnh: Huy Nguyễn

Nhiều người dân "tháo chạy" khỏi khu phố. Ảnh: Huy Nguyễn

Từ tối 30/9, vợ chồng chị Chi đã đưa con nhỏ sang ở nhờ nhà ông bà, cách đó vài trăm mét.

Chiều 1/10, thấy trời tạnh, chị lội về lấy quần áo, đồ dùng thiết yếu cho con. Căn nhà của chị trong ngõ 147 vẫn ngập sâu, nước lênh láng, tràn vào tủ lạnh, máy giặt.

"Quãng đường sang nhà bố mẹ có vài trăm mét nhưng đi trong nước ngập ngang người, tôi rất mệt. Tôi ở đây từ nhỏ mà chưa bao giờ thấy cảnh khổ sở như thế này", chị Chi nói.

Chị Chi lội nước bê đồ đi di tản. Ảnh: Huy Nguyễn

Một vài người dùng thuyền, bè xốp để di chuyển, hỗ trợ chở đồ đạc cho hàng xóm. Ảnh: Huy Nguyễn

Là người khỏe nhất trong gia đình, anh Mạnh đảm nhận việc ra ngoài, vận chuyển đồ thiết yếu giữa nhà mình và nhà bố mẹ - đều nằm trong vùng ngập sâu. “Phương tiện” của anh chỉ là chiếc bè xốp tự chế, dùng cán chổi thay mái chèo.

"Có nhiều đoạn ngập sâu, tôi không thể quan sát phía dưới chân có những gì. Lo ngại nguy hiểm, tôi dùng bè xốp để an toàn hơn. Trận ngập năm 2008 thật sự không đáng sợ như thế này. Cả khu phố sống khổ, công việc đình trệ, sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng", anh nói.

Anh Mạnh mất gần 30 phút để di chuyển khỏi quãng đường chỉ 200m. Ảnh: Huy Nguyễn