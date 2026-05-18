3 con giáp dễ được Thần Tài ưu ái, quý nhân trợ giúp trong mọi việc

1. Con giáp Sửu: Cuộc sống thư thái hơn

Tử vi tuần mới từ 18/5/2026 đến 24/5/2026 cho thấy con giáp Sửu sẽ có nhiều cơ hội mới mẻ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn nên tập trung vào những lĩnh vực đang hoạt động để thu hút tài lộc. Đặc biệt, Sửu là con giáp dễ được Thần Tài ưu ái trong thời gian này.

Thái Âm cát tinh phù trợ cho tình duyên của nữ tuổi Sửu được hanh thông thuận lợi. Bạn hãy bật đèn xanh cho đối tượng bạn thích có cơ hội tiếp cận bạn nhé. Nếu bạn cần người cộng sự hoặc người để cùng thảo luận ý tưởng thì tuần này dễ dàng gặp được người phù hợp, tháo gỡ mọi khó khăn cho bạn.

Vào giữa tuần có Chính Tài mang tới tài lộc cho tuổi Sửu nên cuộc sống của bạn thư thái hơn nhiều so với tháng trước. Để hóa giải bất kỳ điều tiêu cực nào có thể xuất hiện, khuyên con giáp Sửu nên bắt đầu loại bỏ những thứ không còn cần thiết trong cuộc sống của bạn. Hãy vứt bỏ những cây chết, và tỉa cành cây hoặc lá khô trong vườn. Bạn cũng nên vứt bỏ những hóa đơn cũ, quần áo rách hoặc mỹ phẩm hết hạn.

Mục tiêu cuộc sống của con giáp Sửu trong thời gian này là đón nhận năng lượng của những khởi đầu mới và bắt đầu lại từ đầu.

2. Con giáp Mùi: Mọi việc diễn ra suôn sẻ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo mọi việc liên quan tới tuổi Mùi diễn ra khá suôn sẻ. Mọi việc của con giáp Sửu diễn ra trong tuần được dễ dàng, thuận lợi. Dù vậy, con giáp Mùi không nên chủ quan, cần thận trọng hơn trong cách thực hiện các công việc trong tuần.

Chuyên gia phong thủy khuyên, con giáp Mùi thường xuyên tự kiểm tra bản thân và công việc của mình sau mỗi khi hoàn thành.

Mùi có xu hướng sống quá nhanh nên cần thư giãn và bớt căng thẳng hơn. Tuần này, Mùi nên mặc quần áo hoặc đeo phụ kiện màu tím, ăn những thực phẩm màu tím để tăng năng lượng.

Trong chuyện tình cảm, con giáp Mùi đang gặp nhiều may mắn. Các cặp đôi có chút căng thẳng, nhưng cũng sớm yên ổn trở lại.

3. Con giáp Dần: Tài chính cải thiện

Tuần này của tuổi Dần thuận lợi, những gì đang diễn ra còn giúp bạn nhận ra những cơ hội ngay cả khi dường như bạn tưởng rằng không có. Thực Thần ghé thăm còn mang tới những người bạn nhiệt tình hỗ trợ cho con giáp Dần trong cuộc sống.

Có thể nói, tuần này với tuổi Dần đầy sự sáng tạo để cho bạn có nguồn thu tốt. Tài chính của con giáp Dần cũng được cải thiện nhiều. Khuyến khích con giáp Dần làm việc liên quan tới các lĩnh vực sáng tạo, có thể bao gồm viết lách, âm nhạc, nghệ thuật hoặc một số hình thức truyền thông khác.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Dần đang cải thiện rõ rệt. Hai người đã thấu hiểu và bao dung cho nhau hơn, cùng nhau chung tay thực hiện mục tiêu lớn lao ở phía trước. Người tuổi Dần độc thân có nhiều cơ hội mới, có thể gặp được người như ý trong các sự kiện.

Dịch Mã tác động cho thấy tuần này bản mệnh vẫn phải đi lại khá nhiều. Bởi vậy khuyên con giáp Dần tích cực hơn trong việc chăm sóc cho bản thân.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.