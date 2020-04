11 kiểu hàng xóm phiền toái nhà nào cũng từng gặp

Thứ Hai, ngày 20/04/2020 18:00 PM (GMT+7)

Kiểu hàng xóm tò mò, cãi nhau, mở nhạc to,… khiến những người sống xung quanh cảm thấy phiền phức.

1. Âm thanh lạ

Bạn có quen với những âm thanh giống như hàng xóm thả vật nặng xuống sàn hay lăn một quả bóng bằng kim loại? Thực tế, âm thanh này xuất hiện do sự phân phối lại trọng lực trong kết cấu của tòa nhà do sự chênh lệch nhiệt độ của bê tông: nó giãn ra khi nhiệt độ tăng vào ban ngày và co lại khi nhiệt độ giảm vào ban đêm.

2. Vua tiệc tùng

Nếu bạn có một người hàng xóm thích chia sẻ âm thanh của những bản nhạc mà họ yêu thích với cả thế giới, điều duy nhất có thể hy vọng là bạn cũng thích các bản nhạc đó. Kiểu hàng xóm này thường bắt đầu mở nhạc to hết cỡ vào lúc chiều tối và thỉnh thoảng bạn của họ cũng tham gia.

3. Hắt hơi

Để biết được kiểu hàng xóm này, bạn không cần sống trong một căn hộ sát vách bởi vì âm thanh của tiếng hắt hơi to hơn nhiều tiếng nhạc. Những người dạng này cũng thường ho, xả nước bồn cầu và đi lê chân phát ra âm thanh rất to.

4. Người yêu động vật

Đây là kiểu hàng xóm thích nuôi mèo, chó và những thú cảnh khác. Cả khu chung cư có thể phải chia sẻ sở thích động vật, bởi vì chúng thường chạy khắp nơi. Nhưng một điều đáng ngại là những con vật có mùi hôi và hay tạo ra tiếng động khó chịu, đặc biệt vào đêm khuya.

5. Hàng xóm đông con nhỏ

Họ dường như có ít nhất 10 đứa con nghịch những đồ chơi nặng và không bao giờ ngủ. Các buổi sáng cuối tuần là thời điểm họ hoạt động nhiều nhất, khi tất cả hàng xóm hiểu rằng trẻ nhỏ là niềm hạnh phúc thực sự, họ cố gắng vùi đầu trong chăn để tránh nghe thấy âm thanh khó chịu.

6. Người phụ nữ tai họa

Một phụ nữ độc thân đang tìm kiếm tình yêu hay người trò chuyện, thường xuyên kiếm cớ để nhờ đàn ông giúp di chuyển ghế hay chặt thịt. Khi tất cả công việc được hoàn thành, cô ta sẽ xuất hiện trở lại và có thể hỏi mượn lọ đường hay muối.

7. Người hay ngồi lê đôi mách

Một phụ nữ hay ngồi lê đôi mách có khả năng phát tán tin nhanh hơn các trang báo hay mạng xã hội. Cô ta biết mọi thứ về tất cả mọi người. Nếu bạn nhìn thấy cô ta vào buổi sáng, bạn có thể bị muộn giờ làm.

8. Hàng xóm thích sửa chữa vào cuối tuần

Công việc sửa chữa trong căn hộ của kiểu hàng xóm này không bao giờ kết thúc. Những người sống xung quanh luôn muốn biết tại sao anh ta cần khoan thứ gì đó vào sáng sớm cuối tuần.

Hàng xóm hay khoan tường có hai loại: nhẫn tâm và hòa nhã. Trong trường hợp đầu tiên, anh không ngừng khoan trong nhiều giờ và ở trường hợp thứ hai, anh ta thỉnh thoảng nghỉ giải lao nhằm tránh làm phiền hàng xóm quá nhiều.

9. Hàng xóm lười

Đây là kiểu hàng xóm không chịu sửa chữa những hư hỏng ở hệ thống nước. Khi hàng xóm phàn nàn, anh ta thường đưa ra lời xin lỗi. Nhưng sau đó những người ở căn hộ tầng dưới có thể phải hứng chịu nước rò rỉ ở vị trí khác.

10. Khó chịu với mọi thứ

Mọi thứ đều sai đối với kiểu hàng xóm này. Họ cảm thấy khó chịu với tất cả những âm thanh phát ra từ những hàng xóm sống xung quanh. Ngay cả khi bạn đánh rơi một cuộn giấy hay bật tivi với âm thanh nhỏ, họ cũng bốc hỏa và thể hiện sự bất bình.

11. Cãi nhau to tiếng

Những người này không cảm thấy xấu hổ khi giải quyết mọi vấn đề của họ trước bàn dân thiên hạ và khu chung cư có thể biết chuyện của gia đình họ. Đầu tiên, bạn có thể cảm thấy phiền phức, nhưng sau đó bạn có thể bị cuốn vào câu chuyện của họ.

Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/11-kieu-hang-xom-phien-toai-nha-nao-cung-tung-gap-1080022.htmlNguồn: http://danviet.vn/song-tre/11-kieu-hang-xom-phien-toai-nha-nao-cung-tung-gap-1080022.html