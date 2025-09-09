Xôn xao cảnh 10 thanh niên trẻ tuổi đánh đôi nam nữ nằm bẹp dưới đất

Ngày 9-9, Công an phường Tân Sơn (TP HCM) đang xác minh vụ nhóm thanh niên đánh tới tấp một đôi nam nữ trên đường.

Hình ảnh ghi lại.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video cho thấy nhóm khoảng 10 người liên tục dùng chân, tay đánh vào phần bụng, đầu... một đôi nam nữ ngay trên đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn vào tối 7-9.

Lúc này, nhiều người đi đường chứng kiến song không dám vào can ngăn do nhóm người quá hung hăng. Vụ việc cũng gây ùn tắc giao thông.

Theo nhân chứng, trước đó, cô gái xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên và bị đánh tới tấp vào mặt.

Sau đó, một thanh niên đến giải vây và cả hai cuối cùng phải chịu trận.

Lãnh đạo phường Tân Sơn cho biết Công an phường đã vào cuộc truy xét nhóm thanh niên.