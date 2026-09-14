Vũ Đình Long đầu thú sau 2 năm trốn truy nã

Theo tài liệu điều tra, trưa 28-1-2023, Vũ Đình Long (SN 1990, trú tại thôn Thạch Lam, nay thuộc xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng) được Mai Văn Luân (SN 1985, trú tại Park 5 Times City, nay thuộc phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội), là người quen biết xã hội, rủ đi cùng để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến nợ nần.

Trước khi đi, Luân dặn Long chuẩn bị vũ khí với mục đích nếu xảy ra đánh nhau thì lấy ra sử dụng. Long đồng ý, chuẩn bị 5 dao quắm rồi gọi xe đến khu vực Times City để gặp Luân.

Tại đây, Long gặp Luân cùng một số người quen biết xã hội khác, tổng cộng khoảng 10 người. Cả nhóm sau đó di chuyển bằng 3 ô tô từ Times City đến khu vực đường Hà Huy Tập, nay thuộc xã Phù Đổng, TP Hà Nội, để Luân gặp anh Phạm Tuấn Kiên (SN 1977, trú tại phường 2, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), là người cho Luân vay tiền.

Đối tượng Vũ Đình Long

Sau đó, hai nhóm tiếp tục di chuyển bằng ô tô đến khu vực quán bia “Vị ngon quán”, tại ngõ Lý Sơn, nay thuộc phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

Tại đây, giữa hai bên xảy ra xô xát, cãi chửi nhau. Trong quá trình này, nhóm của Luân lấy số dao quắm do Long chuẩn bị ra để đuổi đánh nhóm anh Kiên.

Vụ việc diễn ra trong khoảng 5 phút trước khi các đối tượng rời khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của những người liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27-3-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên ra Quyết định khởi tố bị can số 181 đối với Vũ Đình Long về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 17-4-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên ra Quyết định truy nã số 2026 đối với Vũ Đình Long.

Trong thời gian lẩn trốn, cơ quan công an nhiều lần tuyên truyền, vận động Long ra đầu thú, đồng thời thông tin về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn, hối cải, tự nguyện ra trình diện.

Sau nhiều lần được vận động, đến ngày 7-9-2026, Vũ Đình Long đã đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Việc một đối tượng bị truy nã sau thời gian dài lẩn trốn chủ động ra đầu thú cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an. Đây cũng là cơ hội để người vi phạm chủ động đối diện với hành vi của mình, được xem xét các tình tiết theo quy định pháp luật thay vì tiếp tục trốn tránh, kéo dài tình trạng bị truy nã.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị các đối tượng có liên quan khác trong vụ án gồm: Nguyễn Ngọc Tú (Biệt danh: Tú lùn), Nguyễn Quốc Huy (Biệt danh: Huy Cẩm Giàng), Nguyễn Đức Thiện (Biệt danh: Thiện Max), Hoàng Gia Hưng (Biệt danh: Hưng tàu) có mặt làm việc phục vụ điều tra. Địa điểm: Số 2 Lý Sơn, phường Việt Hưng, TP Hà Nội hoặc liên hệ Đại uý Trần Quang Anh (SĐT: 0936440516).