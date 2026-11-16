Vai trò của người Thái Lan tên Óm trong đường dây chuyển lậu 1,8 tấn cần sa về Việt Nam

Như Dân Viêt đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 8 người về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” là cần sa từ Thái Lan về Việt Nam.

Cùng vụ án, có 6 người bị đề nghị truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra hồi tháng 6/2026, TAND Khu vực 3 Hà Nội đã phạt tù 9 người trong đường dây này, cao nhất 22 năm tù và thấp nhất 7 năm tù.

Vụ án mở màn ngày 4/10/2025, khi cảnh sát bắt quả tang Lê Hoàng Anh (đã bị phạt 22 năm tù) đang mua bán trái phép ma túy với Nguyễn Đức Huy (SN 1991, ở Bắc Ninh, bị xử lý trong kết luận điều tra hiện nay).

Tang vật thu được trên xe là 136 túi cần sa nặng tổng cộng hơn 68,7kg. Cùng ngày, cảnh sát khám xét thêm 5 địa điểm và đều phát hiện cần sa, nơi ít nhất có hơn 16kg và nơi nhiều nhất hơn 66kg.

Cần sa được các đối tượng ngụy trang để chuyển trái phép về Việt Nam. Ảnh: C04

Điều tra xác định, khoảng cuối năm 2024, Phạm Việt Anh (SN 1984, ở Phú Thọ) cùng với Nguyễn Văn Việt (SN 1996, ở Nghệ An), Tống Thanh Tùng (SN 1983, ở Phú Thọ) buôn trái cây từ Thái Lan về Việt Nam.

Trong thời gian này, Việt Anh có biết vợ chồng người Thái Lan, chồng tên Chăm vợ tên Xôm – là những người mở Công ty kinh doanh cần sa hợp pháp ở Băng Cốc.

Xôm có đặt vấn đề với Việt Anh việc một số người Việt có nhu cầu gửi cần sa từ Thái Lan về Việt Nam và bảo Việt Anh xem có làm không. Việt Anh đồng ý, rủ Tống Thanh Tùng và Nguyễn Văn Việt cùng vận chuyển cần sa.

Việt Anh cũng nói chuyện này với Óm người Thái Lan làm trái cây cùng Việt Anh xem có thể đưa cần sa về Việt Nam không.

Đối tượng Óm cho hay có quen cảnh sát ở cửa khẩu nên có thể chuyển lậu cần sa. Đối tượng này cũng chỉ cho Việt Anh cách đóng cần sa vào các sọt nhựa đựng trái cây, sau đó phủ nhãn khô lên trên để ngụy trang trước khi đóng vào Container, gửi về Việt Nam qua Công ty vận tải JPM.

Đặc biệt, Óm sẽ làm việc với cảnh sát Thái Lan để kẹp chì các Container để khi đi không bị kiểm tra.

Sau khi thống nhất, đường dây này bắt đầu hoạt động, chuyển cần sa giấu trong các thùng nhãn về Việt Nam. Các bị can còn mua cả nông trại cần sa cùng xưởng sấy nhãn để tăng lợi nhuận.

Điều tra xác định nhóm này đã chuyển trái phép thành công 14 lần về nước. Trong đó, bị can Việt Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về 1,2 tấn cần sa còn Nguyễn Văn Việt chịu trách nhiệm nhiều nhất, với hơn 1,8 tấn đã chuyển lậu.

Cũng có một lần các bị can chuyển không thành công ma túy về Việt Nam. Cụ thể, khoảng tháng 1/2025, Tống Thanh Tùng nhận của đối tượng tên Tư 28,5kg cần sa; của Vũ Quốc Dũng 81 kg cần sa và nhận của Thuận (Hà Tĩnh, đều chưa rõ nhân thân) 44 kg cần sa, tổng số 153,5 kg cần sa.

Số hàng này được đưa về Farm cần sa tại Băng Cốc để bị can Phùng Minh Thuận (SN 1988, ở Quảng Trị) cho người đóng cần sa vào các sọt nhựa rồi phủ nhãn lên trên.

Tiếp đến, Việt thuê xe tải chở hàng lên vựa nhãn ở Chiang Mai (Thái Lan) rồi xếp vào thùng Container cùng nhãn tươi rồi thuê Công ty JPM chuyển về Việt Nam.

Khi xe về đến cửa khẩu Lào – Việt, Công ty JPM phát hiện trong các sọt nhãn khô có giấu các túi bạc nên yêu cầu trả lại hàng.

Việt báo cho bị can Việt Anh biết và Việt Anh báo cho Óm biết. Óm liên hệ bên vận chuyển để nhận lại hàng và đưa về Farm cần sa tại Băng Cốc.

Việt Anh bảo Tùng liên hệ trả lại số cần sa này cho khách nên các đối tượng Tư, Dũng, Thuận đến lấy lại hàng.

Quá trình điều tra không xác định được người lái xe và BKS xe Container chở chuyến hàng này, không lấy được lời khai của Óm người Thái Lan và đại diện Công ty JPM.

Cơ quan điều tra cho rằng, căn cứ lời khai của các bị can, hành vi nêu trên xảy ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nên không có căn cứ xử lý các bị can về lần chuyển hàng này.

Cũng theo kết luận điều tra, các đối tượng như Vũ Quốc Dũng, Tư, Bình, Thuận… đều ở Thái Lan nhưng chưa rõ địa chỉ cụ thể và nhiều người chưa được làm rõ nhân thân. Do vậy, cảnh sát tách hành vi của nhóm này để xử lý sau.

Đối với các đối tượng người Thái Lan như Óm và vợ chồng Chăm, Xôm, do các bị can trong vụ không biết nhân thân, lại lịch của những người này nên không có căn cứ để xác minh làm rõ.

Những người lái xe Container liên quan vụ án không biết bên trong các sọt nhãn chứa cần sa. Các bị can không cho những người này biết trên xe có chứa hàng cấm; tiền công vận chuyển được tính như hàng hoá thông thường nên cũng không có căn cứ xử lý họ.