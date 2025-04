Truy bắt nghi can chặn đường và ra tay sát hại người phụ nữ 48 tuổi

Ngày 11-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra nguyên nhân một người phụ nữ bị đâm tử vong trên đường đi làm.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, bà P. (48 tuổi) được con gái lấy xe máy chở từ nhà trọ tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu đến công ty trên địa bàn TP Phú Mỹ để làm việc.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án

Khi đến địa bàn phường Tân Hải, TP Phú Mỹ, 2 mẹ con bà P. bị một người đàn ông dùng xe máy đuổi theo phía sau.

Khi đuổi kịp, người này chạy lên phía trước chặn đầu xe máy của bà P. khiến nạn nhân ngã xuống đường. Người đàn ông dùng dao đâm vào vùng bụng bà P. khiến nạn nhân tử vong, người này lên xe máy bỏ chạy.

Con gái bà P. cho biết nghi can tên H., là người sống như vợ chồng với bà P.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an phường Tân Hải cùng lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và truy bắt nghi can.