Nghi án người đàn ông bị đâm tử vong sau va chạm giao thông

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào tối 7/4, người dân sinh sống ở đường Lộ Tẻ (quận Bình Tân) nhìn thấy 2 người đàn ông điều khiển xe máy dừng cự cãi trên đường. Một lúc sau, một người lên xe máy rời đi, người đàn ông (khoảng 50 tuổi) nằm gục xuống đường cạnh xe máy.

Khi đó, người dân xung quanh chạy ra kiểm tra thì phát hiện người đàn ông trên bị đâm nên đưa đến bệnh viên cấp cứu và trình báo cơ quan Công an. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đang trích xuất camera an ninh điều tra truy bắt nghi phạm gây án và xác minh danh tính nạn nhân. Bước đầu, Công an nghi vấn, giữa 2 bên xảy ra va chạm xe dẫn đến cự cãi. Sau đó, người đàn ông chạy xe tay ga đã bị người còn lại đâm tử vong.