Thiếu niên 16 tuổi tự chế hơn 13kg pháo nổ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.V.T về hành vi "Sản xuất hàng cấm".

Đối với Lê Hải D., cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Khởi tố thiếu niên tự chế hơn 13kg pháo nổ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, hồi 15h50 ngày 10/11, tại khu vực chân cầu vượt Thụy Vân, thuộc Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, tổ công tác Công an phường Nông Trang phát hiện N.V.T (sinh ngày 10/1/2010) và L.H.D. (sinh ngày 6/12/2010) điều khiển xe máy, mang theo một bao tải có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra bên trong bao tải, lực lượng công an phát hiện 14 quả pháo nổ tự chế cùng hai túi zip chứa chất bột màu trắng và màu vàng.

Tại cơ quan công an, T. và D. khai nhận đã cùng chế tạo số pháo trên tại phòng ngủ của D. Khi đang tìm địa điểm cất giấu thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ, số pháo nổ có tổng khối lượng 13,098 kg. Hai túi zip chứa 0,219 kg Natri Benzoat và 0,250 kg lưu huỳnh (S), là những nguyên liệu thường được sử dụng để chế tạo thuốc pháo.