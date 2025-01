Thi thể tài xế taxi phân hủy trong phòng trọ khóa trái cửa ở Bình Dương

Ngày 9/1, Công an thành phố Thuận An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông ở khu nhà trọ trên địa bàn phường Thuận Giao.

Theo thông tin ban đầu, trong đêm 8/1, người dân sinh sống ở khu nhà trọ trên đường NA7, khu dân cư Việt Sing (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) ngửi thấy mùi hôi từ một phòng trọ khóa trái cửa nên đi kiểm tra.

Sau khi gọi nhưng không thấy người bên trong phòng trả lời, người dân phá cửa vào phòng và phát hiện một thi thể nam giới đang phân hủy.

Nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An cử lực lượng đến hiện trường. Danh tính người xấu số được xác định là ông N.T.L. (48 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng).

Những người ở trọ tại đây cho biết, ông L., làm nghề chạy taxi công nghệ, thuê trọ sinh sống một mình. Chiếc xe taxi ông L. hành nghề vẫn đang đậu ngoài đường, trước khu nhà trọ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.