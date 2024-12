Bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông trùm chăn trên xe lôi

Trưa 7/12, lãnh đạo UBND huyện Ea Kar (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một nạn nhân tử vong. Hiện nghi phạm đã ra đầu thú.

Thi thể người đàn ông được đưa khỏi chiếc xe lôi. Ảnh HD.

Thông tin ban đầu, tối 6/12, Nguyễn Xuân Nhật (sinh năm 1989, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar) ngồi nhậu cùng anh Y.C. (sinh năm 1989, trú tại xã Cư Ni).

Quá trình ăn nhậu, do xảy ra mâu thuẫn nên Nguyễn Xuân Nhật đánh anh C. tử vong. Gây án xong, Nhật mang thi thể anh C. để trên thùng xe lôi rồi trùm chăn bông lại. Sau đó, Nhật đã kéo xe lôi ra để ở khu vực nghĩa trang khối 4, thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar).

Sáng 7/12, một số người dân đi ngang qua khu vực nghĩa trang khối 4 thị trấn Ea Kar phát hiện thi thể anh anh C. bị trùm chăn trên xe nên báo công an và chính quyền địa phương.

