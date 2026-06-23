Thi thể chia đôi, giấu trong tủ đông gần 15 năm tại chung cư Nhật Bản

Ngày 22/6, Sở Cảnh sát tỉnh Hyogo cho biết thi thể được xác định là Yutaka Nishiguchi, cư dân sống trong căn hộ ở quận Chuo, thành phố Kobe. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Nishiguchi qua đời vào khoảng tháng 12/2011, khi 42 tuổi.

Trước đó, chiều 19/6, một cư dân của tòa chung cư đã trình báo về mùi hôi thối bất thường phát ra từ căn hộ hàng xóm.

Ngày hôm sau, khi vào căn hộ, cảnh sát tìm thấy một thi thể đang phân hủy nghiêm trọng trong chiếc tủ đông đã bị cắt điện. Nạn nhân bị phân xác làm đôi, bọc trong hai túi, phần thân trên và thân dưới lần lượt mặc áo phông và quần đùi.

Cảnh sát vận chuyển tủ đông chứa thi thể rời căn chung cư. Ảnh: YTVNews

Tủ đông cao 87 cm, rộng 94 cm và sâu 53 cm. Không có vết máu hay dấu hiệu trộm cướp bên trong căn hộ.

Cổng chính của khu chung cư không có khóa hay cửa an ninh tự động, cho phép người ngoài tự do ra vào.

Sở Cảnh sát đã lập tổ điều tra gồm 80 người, nhận định vụ án này có khả năng là vụ giết người và phi tang xác.

Đây một trong những vụ án được phát hiện gần đây tại Nhật Bản khi nghi phạm sử dụng tủ đông để giấu xác suốt nhiều năm. Tháng 9/2025, một phụ nữ 75 tuổi ở tỉnh Ibaraki bị bắt sau khi thú nhận giấu xác con gái trưởng thành trong tủ đông suốt 20 năm. Tháng 1/2021, một phụ nữ 48 tuổi ở Tokyo bị bắt sau khi cất giữ thi thể mẹ trong tủ đông của căn hộ hơn 10 năm, khai rằng làm vậy vì sợ bị đuổi khỏi nhà.