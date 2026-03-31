Thi thể bé trai sơ sinh nằm bên mương nước ở TPHCM

Khoảng 7 giờ sáng 31-3, trong lúc ra đồng lấy nước tưới ruộng, một số người dân tại xã Bình Giã (TPHCM) bất ngờ phát hiện thi thể một bé sơ sinh nằm cạnh mương nước, gần khu vực nghĩa trang Phi Lộc (ấp Lộc Hòa).

Thi thể bé trai được người dân phát hiện

Ngay sau đó, người dân đã dùng khăn quấn thi thể cháu bé, đưa lên khu vực cao ráo gần nghĩa trang và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Tại thời điểm phát hiện, bé trai còn nguyên dây rốn, trên cơ thể có nhiều vết trầy xước. Qua kiểm tra ban đầu, cháu nặng khoảng 3 kg, nghi mới chào đời không lâu và bị bỏ rơi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bình Giã đã có mặt, phong tỏa hiện trường, thu thập thông tin ban đầu và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.