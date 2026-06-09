Khởi tố thanh niên hiếp dâm bé gái 5 tuổi, quay video lưu giữ

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Lê Văn Tạc (23 tuổi, trú tại ấp Tân Hòa C, xã Tân An, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải nội dung video có dấu hiệu thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em là nữ giới khoảng 5 tuổi, xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh An Giang đã lập tức phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vào cuộc điều tra, truy xét.

Đối tượng Lê Văn Tạc. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định đối tượng tình nghi là Lê Văn Tạc hiện đang làm công nhân tại phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh nên đã triệu tập đến cơ quan Công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Tạc đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận vào năm 2021, thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, mẹ của cháu N.T (sinh 2016, cư trú tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) đã đưa cháu T để gửi cho mẹ của Tạc tại ấp Tân Hòa C. Trong thời gian ở cùng nhà với Tạc và thực hiện giãn cách xã hội nên Tạc thường xuyên ở chung phòng với cháu N.T, từ đó Tạc nảy sinh ý định và thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu N.T rồi quay video lại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.