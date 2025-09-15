Tạm giữ nghi phạm vụ mất gần 30 lượng vàng trên ô tô ở TPHCM

Ngày 15/9, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Công an TPHCM đang tạm giữ V.M.N. (SN 1984, ngụ TPHCM). Người này được xác định là nghi phạm trong vụ người đàn ông trình báo mất gần 30 lượng vàng trên ô tô.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 7/9, ông H.V.D. đến Công an phường Phú Lợi (TPHCM) trình báo bị mất cắp tài sản có giá trị lớn. Theo lời của ông D., khuya 6/9, ông lái ô tô bán tải chở người bạn về căn nhà trên Quốc lộ 13, phường Phú Lợi. Sau khi người bạn vào nhà, ông D. đậu ô tô trên vỉa hè và ngủ, cửa trước bên ghế phụ vẫn mở.

Chiếc ô tô liên quan đến vụ mất vàng

Đến sáng 7/9, người đi đường thấy cửa ô tô mở nên gọi ông D. thức dậy. Chủ xe kiểm tra và phát hiện bị mất một chiếc điện thoại cùng số lượng lớn trang sức bằng vàng gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn với khối lượng trang sức gần 30 lượng vàng.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, hơn 3h cùng ngày, có một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đã tiếp cận chiếc ô tô từ phía cánh cửa đang mở, dùng đèn pin để soi bên trong xe và sau đó rời đi.

Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm nên tiến hành tạm giữ.