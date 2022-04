Nam thanh niên gài bẫy chuột bằng điện chết người, giấu thi thể nạn nhân

Thứ Sáu, ngày 01/04/2022 19:00 PM (GMT+7)

Tuyến bẫy chuột bằng điện nhưng lại làm chết người, sau đó đã mang thi thể nạn nhân đi giấu.

Liên quan đến vụ bẫy chuột làm chết người hồi cuối tháng 1/2022, ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án.

Nguyễn Thanh Tuyến tại hiện trường thực nghiệm. Ảnh T.T

Theo nội dung vụ việc, gia đình Nguyễn Thanh Tuyến (SN 1992, ngụ xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) trồng lúa tại phần đất thuộc khu vực ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội.

Khoảng 18h chiều 28/1, Tuyến mang bộ dụng cụ bẫy chuột bằng điện ra phần đất của mình rồi giăng dây chì, cắm điện cho bẫy chuột hoạt động và ngồi canh giữ.

Cùng lúc này, Nguyễn Văn Phúc (SN 1984, ngụ cùng địa phương) đi xuyệt cá ngang phần đất của Tuyến, đạp lên đường dây điện tử vong.

Thấy đèn bẫy chuột phát tín hiệu, Tuyến đến kiểm tra, phát hiện anh Phúc đã chết. Tuyến vác xác nạn nhân cùng dụng cụ xuyệt cá đi giấu. Sau đó, Tuyến quay lại hiện trường, thu gom dụng cụ bẫy chuột rồi quay về nhà ngủ.

Khoảng 6h ngày 29/1, thấy gia đình Phúc đi tìm, Tuyến chỉ nơi giấu thi thể và đến công an xã đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Tuyến để điều tra về hành vi giết người.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

