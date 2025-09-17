Người phụ nữ có biệt tài đếm tiền nhanh như máy, lừa đảo hơn 117 tỉ đồng

Ngày 16-9, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Lại (61 tuổi, ngụ xã Hàm Mỹ, nay là xã Tuyên Quang; chủ đường dây huê hụi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ đường dây huê hụi Lê Thị Lại tại tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2005, bà Lại làm chủ đường dây huê hụi thu hút rất nhiều người tham gia.

Thời gian đầu, đường dây huê hụi của bà Lại diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, bà Lại thu và trả tiền đầy đủ nên nhiều người tin tưởng tham gia, đường dây huê hụi này ngày càng đông hơn.

Từ năm 2017 trở đi, bà Lại mở nhiều đường dây huê hụi cùng một lúc nhưng lại không cân đối việc thu và trả tiền cho người chơi, dẫn đến bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán.

Để có tiền chi trả cho những người chơi hốt hụi chót và tiền bị thâm hụt, Lê Thị Lại đưa ra thông tin gian dối rằng có dây huê hụi 1 triệu đồng/1 phần/tháng, có 947 người chơi với tổng số phần huê hụi là 19.043 phần, trong đó có người bán lại phần huê (tức choàng huê) để chiếm đoạt tiền của những người chơi.

Phiên tòa thu hút rất đông người theo dõi.

Do tin tưởng nên có 295 người đồng ý mua choàng huê, với 15.671 phần (mỗi phần là 10 triệu đồng), thu tiền của người mua hơn 156 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền, Lại dùng một phần số tiền này để trả tiền lời và chiếm đoạt số tiền hơn 117 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt, Lại sử dụng vào việc trả nợ, trả tiền vay bị thua lỗ, thâm hụt của những năm trước đó. Đến ngày 8-1-2021, Lê Thị Lại bỏ trốn khỏi địa phương.

Hàng trăm người tham gia đường dây huê hụi này cho biết bà Lại có khả năng đếm tiền bằng tay nhanh, chính xác như máy đếm tiền và thường ngày chỉ đi xe đạp chứ không biết đi xe máy.

Khi phát hiện bà Lại không có mặt tại địa phương những người chơi hụi đã kéo đến nhà bà Lại, nhưng nhà đã khóa cửa và tìm mọi cách liên lạc đều bất thành.

Trong khi đó, trình báo với cơ quan chức năng, người nhà bà Lại cho rằng “không rõ” bà Lại đã đi đâu, lúc rời nhà chỉ đi bằng… chiếc xe đạp và đội chiếc nón lá cũ.

Hàng trăm con hụi có mặt để theo dõi phiên tòa.

Sau khi bị Công an Bình Thuận ra thông báo truy tìm, đến ngày 12-1-2021, bà Lại đến cơ quan công trình diện. Đến tháng 9-2024 bà Lại bị Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam cho đến nay.

Có 202 người bị hại yêu cầu bị cáo Lê Thị Lại bồi thường tổng số tiền hơn 117 tỉ đồng đã chiếm đoạt. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, bà Lê Thị Lại chỉ mới nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Trong ngày xét xử đầu tiên, hàng trăm người đã đến chật kín hội trường TAND tỉnh Lâm Đồng để theo dõi phiên tòa, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày.