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'Ngứa mắt' nhóm người đi xe ngược chiều, hai kẻ hung hãn cầm vỏ chai bia ném thẳng vào mặt

Sự kiện: Tin pháp luật

TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Chí Tâm (SN 2004) 9 tháng tù và Tôn Thất Nguyễn Trương Khang (SN 2008, cùng trú tại TP Huế) 7 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

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'Ngứa mắt' nhóm người đi xe ngược chiều, hai kẻ hung hãn cầm vỏ chai bia ném thẳng vào mặt.

Nhóm thanh thiếu niên truy đuổi, ném chai bia khiến 2 người bị thương
Nhóm thanh thiếu niên truy đuổi, ném chai bia khiến 2 người bị thương

Nhóm thanh thiếu niên ở Phú Thọ điều khiển xe máy truy đuổi, ném chai bia về phía hai người đi đường.

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Theo SKĐS ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/09/2026 07:15 AM (GMT+7)
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