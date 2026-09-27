'Ngứa mắt' nhóm người đi xe ngược chiều, hai kẻ hung hãn cầm vỏ chai bia ném thẳng vào mặt
TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Chí Tâm (SN 2004) 9 tháng tù và Tôn Thất Nguyễn Trương Khang (SN 2008, cùng trú tại TP Huế) 7 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".
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'Ngứa mắt' nhóm người đi xe ngược chiều, hai kẻ hung hãn cầm vỏ chai bia ném thẳng vào mặt.
Nhóm thanh thiếu niên ở Phú Thọ điều khiển xe máy truy đuổi, ném chai bia về phía hai người đi đường.
Theo SKĐS ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/09/2026 07:15 AM (GMT+7)