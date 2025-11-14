Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Phát hiện bộ hài cốt dưới lớp bùn ao cá

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong khi đặt máy sục khí tại ao, ông H. đã phát hiện một bộ hài cốt dưới lớp bùn ở góc ao

Tối 13-11, lãnh đạo UBND xã Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc người dân vừa phát hiện một bộ hài cốt dưới ao tại thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ.

Hiện trường nơi phát hiện bộ hài cốt

Hiện trường nơi phát hiện bộ hài cốt

Trước đó, sáng 13-11, trong khi đặt máy sục khí tại ao thuê của Trại cá thuộc Xí nghiệp giống cây trồng Hải Dương, ông H.Đ.H. (SN 1970, trú tại thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ) đã phát hiện một bộ hài cốt dưới lớp bùn góc ao.

Theo người dân địa phương, ông H. thuê ao cá này từ năm 2001 đến nay. Ao cá này hàng năm đều bơm 2 lần. Do bùn ở góc ao nhiều, từ đầu năm 2025, ông H. đặt máy sục khí gần đó nên bùn dạt đi, lộ bộ hài cốt.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an xã đã khẩn trương tới hiện trường. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã khám nghiệm hiện trường, đưa bộ hài cốt lên để điều tra, làm rõ.

Chuyện chưa kể về đối tượng đào trộm mộ lấy hài cốt rồi nhắn tin tống tiền
Chuyện chưa kể về đối tượng đào trộm mộ lấy hài cốt rồi nhắn tin tống tiền

Ngay từ khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Thanh Hoá xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngoài yếu tố xâm phạm mồ mả còn có dấu hiệu cưỡng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tr.Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/11/2025 08:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN