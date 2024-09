Chuyện chưa kể về đối tượng đào trộm mộ lấy hài cốt rồi nhắn tin tống tiền

Trước đó, vào sáng 10/9/2024, chị H.T.L (SN 1989), trú ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá nhận được tin nhắn từ một tài khoản zalo lạ, có nội dung: “Chị L. ơi vợ chồng chị chuẩn bị cho em 5 tỉ, từ đây đến thứ 5 tuần này, không được báo Công an. Em mà thấy gia đình chị báo Công an thì gia đình chị không bao giờ thấy bộ xương của bố chồng chị đâu. Em sẽ theo dõi gia đình chị từ đây đến thứ 5. Lo cho em, lúc nào chuẩn bị tiền xong chụp gửi cho em qua zalo rồi em bảo chị chỗ lấy bộ xương của bố chồng chị nhá…”.

Đại tá Dương Văn Tiến - Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá cùng ban chuyên án lấy lời khai đối tượng Lưu Thanh Nam.

Sau khi nhận được tin nhắn trên, chị L. đã báo cho chồng biết và cho rằng chỉ là tin nhắn lừa đảo. Tuy nhiên, vì tin nhắn có liên quan đến tâm linh nên vợ chồng chị L. đã báo sự việc trên cho người anh trai chồng đang công tác ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) biết. Chiều cùng ngày, người anh trai về và cùng vợ chồng chị L. lên Công an xã Quảng Lộc trình báo sự việc. Ngay sau đó, Công an xã Quảng Lộc cùng gia đình chị L. đến nghĩa trang thôn Triều Công, xã Quảng Lộc kiểm tra phần mộ bố chồng chị L. (ông Lưu Thanh H. đã mai táng 3 năm), thì phát hiện mộ của ông H. đã bị kẻ xấu đào bới tung toé, chạm tới phần nắp ván. Sự việc được Công an xã Quảng Lộc báo lên Công an huyện Quảng Xương.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng - Phó Trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện đã xuống hiện trường kiểm tra sự việc và nhận thấy, phần trên nắp ván quan tài có một lỗ thủng kích thước 20cmx20cm, ban đầu anh em nghĩ đây là phần nắp kính để nhìn mặt người quá cố, tuy nhiên khi gạt lớp đất cát thì phát hiện, lỗ thủng này nằm trên góc của quan tài. Dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an, người nhà chị L. đã thuê bác quản trang đến kiểm tra phía trong của quan tài thì phát hiện hài cốt bên trong đã bị mất hộp sọ. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngoài yếu tố xâm phạm mồ mả còn có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản nên Công an huyện báo cáo lên Công an tỉnh để tiến hành khai quật mộ điều tra, làm rõ”.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc, đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá, Phòng Cảnh sát hình sự được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quảng Xương, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ... khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng nhằm ổn định tình hình. Sau khi khai quật phần mộ, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an phát hiện phần mộ của bố chồng chị L. đã bị đào xới, xương hộp sọ, xương quai xanh, xương bả vai của người quá cố đã bị kẻ gian lấy mất.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã dựng lên các mâu thuẫn trong và ngoài dòng tộc, gia đình chị L. thì thấy nổi lên đối tượng Lưu Thanh Nam (SN 1987) ở thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương. Đáng chú ý, Nam là người trong dòng tộc với người quá cố và nhà của Nam cũng ở sát bên cạnh nhà bố chồng chị L. (người quá cố đã bị đào mộ). Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Nam ở quê làm thuê (thợ sơn PU), đối tượng đã có một vợ, ba con, vợ là người cùng xã nhưng đã li dị. Điều đáng nói, Nam có dính vào nợ nần, từng bán thận để trả nợ, ngay cả căn nhà đối tượng đang ở cũng đã đưa đi cầm cố.

Sau 48 tiếng đồng hồ tích cực điều tra, lực lượng Công an đã có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh Lưu Thanh Nam chính là thủ phạm gây ra vụ đào trộm mộ và ra lệnh bắt giữ đối tượng để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Nam vẫn tìm mọi cách để chối tội, hắn đưa ra các chứng cứ ngoại phạm và khẳng định không liên quan đến vụ việc trên. Tuy nhiên, với tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cùng với lập luận sắc bén của các điều tra viên, Nam không thể chối cãi mà phải nhận tội. Bước đầu Nam khai báo, do nợ nần, để có tiền trang trải nên đã nảy sinh ý định và lên kế hoạch đào trộm mộ, lấy hài cốt của người đã khuất để tống tiền. Sở dĩ Nam chọn đào mộ ông H. là vì hắn ở cạnh nhà ông, từ khi ông H. mất đến nay đã 3 năm, xương cốt đã phân huỷ hết. Đặc biệt, gia đình chị L. con dâu ông H. lại có điều kiện kinh tế khá giả và rất quan tâm đến vấn đề tâm linh và dòng tộc.

Để thực hiện hành vi của mình, chiều 8/9/2024, Lưu Thanh Nam sử dụng điện thoại và lắp thẻ sim rác, lập tài khoản zalo ảo với nick name “nguyễn văn văn” và gửi kết bạn đến tài khoản zalo của chị L. Khoảng 19h, tối 9/8, đối tượng này lấy xẻng và dao trong nhà mang theo, đi xe máy một mình đến phần mộ bố chồng chị L. đào mộ lấy một phần hài cốt của người đã khuất. Sau khi lấy được một phần hài cốt của người đã khuất, Lưu Thanh Nam đã bỏ vào túi bóng đem giấu ở khu vực bãi rác gần nghĩa trang, cách phần mộ khoảng 100m rồi về nhà đi ngủ. Sáng 10/9, Nam soạn tin nhắn gửi cho chị L., yêu cầu gia đình chuyển số tiền 5 tỷ đồng để chuộc lại hài cốt. Sau khi nhắn tin xong, đối tượng này đã xoá nội dung cuộc hội thoại, tháo sim, bẻ gãy và vứt xuống ao, đồng thời tắt nguồn và giấu chiếc điện thoại trên để phi tang chứng cứ.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng - Phó Trưởng Công an huyện Quảng Xương, cho hay: Để tạo chứng cứ ngoại phạm, sau khi gây án, Lưu Thanh Nam vẫn đến gia đình chị L., thăm hỏi, động viên, đồng thời dùng xe chở người thân đến khu vực mộ ông H., thắp hương khấn vái. Mục đích chính của đối tượng là nghe ngóng tình hình và cố tình đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an. Sự ma mãnh của Nam còn thể hiện ở việc, đối tượng là người địa phương nên biết vị trí lắp đặt các Camera an ninh, thay vì đi đường thẳng đến nghĩa trang thôn Triều Công chỉ cách nhà mấy trăm mét thì hắn đi đường vòng hơn 2km. Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lưu Thanh Nam để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hoá khen thưởng Ban chuyên án.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc của các đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc điều tra, khám phá nhanh vụ án trên đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, ổn định tình hình và củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân đối với lực lượng Công an.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Ban chuyên án, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá và UBND huyện Quảng Xương đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Quảng Xương mỗi đơn vị số tiền 60 triệu đồng; Phòng Kĩ thuật hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã tặng Giấy khen cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án. Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương trao Giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân thuộc Công an huyện Quảng Xương.

