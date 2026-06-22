Nghi án chồng giết vợ rồi bỏ trốn về quê

Vào khoảng 1h sáng 21/6, Công an xã Pơng Drang nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nữ giới tại khu vực rẫy thuộc thôn Tân Lập 2, xã Pơng Drang.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, vào khoảng 7h30 sáng ngày 20/6, ông Nguyễn Quốc N. (SN 1969, trú tại phường Buôn Hồ), chở vợ là bà Nguyễn Thị Y. (SN 1969) đến khu rẫy cà phê tại thôn Tân Lập 2, xã Pơng Drang.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, người nhà không thấy vợ chồng ông N. về nhà, gọi điện thì không liên lạc được nên đã tổ chức đi tìm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Đến khoảng 0h sáng 21/6, người nhà đi vào khu rẫy nói trên thì phát hiện thi thể bà Y. nằm tử trong tư thế nằm sấp, trong khi đó ông N. không thấy đâu nên vụ việc đã được trình báo vụ việc lên Cơ quan Công an.

Lực lượng Công an đã phối hợp cùng người nhà liên lạc với ông N. thì được biết ông này đã bỏ trốn về quê ở xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, được sự vận động của người nhà và cơ quan chức năng, ông N. đã đến trụ sở Công an xã Gia Hanh đầu thú. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.