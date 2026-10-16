Nam thanh niên ở Huế tử vong sau một đêm rời nhà

Tối 15/10, lãnh đạo UBND phường Phong Thái (TP Huế) cho biết, một nam thanh niên trú trên địa bàn vừa được phát hiện tử vong thương tâm.

Nạn nhân được xác định là anh D.Đ.L. (SN 2006), trú tại tổ dân phố Bắc Hiền, phường Phong Thái.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: ĐV.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 14/10, anh L. rời nhà và nói với gia đình đi bắt ốc. Đến tối cùng ngày, không thấy anh trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng 15/10, người thân phát hiện anh L. tử vong tại khu vực cầu tàu giáp tổ dân phố Hương Lâm (phường Phong Thái) và tổ dân phố Tân Lập (phường Phong Điền).

Theo lãnh đạo UBND phường Phong Thái, anh L. là con út trong gia đình có 5 anh em. Hai chị gái lập gia đình và sinh sống xa nhà, một người anh làm việc tại TP HCM.

Anh L. và người anh kế sống cùng bố mẹ do cả hai là người khuyết tật nặng, đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.