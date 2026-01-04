Nam thanh niên 22 tuổi nhiều lần gần gũi bé gái 12 tuổi, biết khó thoát tội nên thú nhận tất cả

Ngày 4-1, Công an xã Phước An (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ vụ bé gái bị xâm hại trên địa bàn. Đối tượng Ph.V.Th. (22 tuổi, quê Lâm Đồng) đã tới công an xã đầu thú và khai nhận về hành vi giao cấu với bé gái 12 tuổi.

Đối tượng Th. bị bắt giữ

Trước đó, Th. và cháu T. (12 tuổi, quê tỉnh An Giang) quen nhau qua mạng xã hội. Sau đó, giữa tháng 12 vừa qua, Th. và cháu T. đã rủ nhau đi nhà nghỉ trên địa bàn xã Phước An rồi vượt quá giới hạn 5 lần.

Sự việc bị gia đình cháu T. phát hiện. Biết không thể thoát tội Th. đã đến Cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an xã Phước An khuyến cáo các bậc cha mẹ đừng chủ quan giao con cho mạng xã hội, bạn bè quen qua lời nói.

Đồng thời, luôn quan tâm giờ giấc, mối quan hệ, dấu hiệu tâm lý bất thường của con. Dạy con kỹ năng tự bảo vệ và báo ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm.