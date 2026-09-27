Làm rõ vụ bé gái dưới 16 tuổi sinh con

Mới đây, Công an phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai tiếp nhận trình báo của một phụ huynh về việc con gái là Đ.T.T.H. (SN 2010, trú tại xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) có mối quan hệ tình cảm với C.C.R. (SN 2007, trú tại xã An Cư, tỉnh An Giang; hiện ở phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai).

Theo trình báo và kết quả xác minh ban đầu, giữa R. và H. có quan hệ tình cảm và đã phát sinh quan hệ tình dục tại nơi ở của R. Hậu quả, H. mang thai và sinh con vào tháng 8/2026 tại một cơ sở y tế trên địa bàn.

R. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Làm việc với cơ quan Công an, R. khai nhận hành vi có liên quan đến vụ việc. Qua xác minh ban đầu, Công an phường Trảng Dài nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Công an phường đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an phường Trảng Dài khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, nhất là trẻ dưới 16 tuổi.

Ở lứa tuổi này, trẻ có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, dễ chịu tác động từ bạn bè, mạng xã hội và các mối quan hệ tình cảm. Do đó, cha mẹ cần chủ động trao đổi với con về giới tính, sức khỏe sinh sản, nhận diện nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo và cách xử lý khi rơi vào tình huống không an toàn.