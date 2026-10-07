Khởi tố người phụ nữ về hành vi ép con của bạn trai uống thuốc diệt chuột

Ngày 30/9, Công an phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tin báo của công dân về việc một trẻ em trên địa bàn bị ép uống thuốc diệt chuột.

Ngay khi nhận được thông tin Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì, cùng Công an phường Tam Thanh, phối hợp với các đơn vị tập trung lực lượng, khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ bản chất vụ việc.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hạnh, sinh năm 1979, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có liên quan trực tiếp đến vụ việc và triệu tập đối tượng để đấu tranh.

Đối tượng Bùi Thị Hạnh tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Công an Lạng Sơn

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Bùi Thị Hạnh quanh co, không thừa nhận, tìm cách che giấu hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết quả thu thập tài liệu, chứng cứ và kết quả giám định, Cơ quan điều tra từng bước làm rõ bản chất vụ việc buộc đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Thị Hạnh và anh Nguyễn Thành Đông có quan hệ tình cảm, trong quá trình qua lại giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Xuất phát từ mâu thuẫn này, ngày 29/9 Hạnh đã sử dụng thuốc diệt chuột pha vào nước và ép con trai của anh Đông là cháu N.T.C sinh năm 2014 uống.

Sau khi vụ việc được phát hiện, cháu N.T.C đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, đến nay sức khỏe bước đầu ổn định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 03/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh về tội Giết người.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.