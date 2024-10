Người phụ nữ "săn" tình một đêm và những cú lừa đắt giá

Từ những tâm sự trên mạng đến hò hẹn tại khách sạn

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Tp.Đà Nẵng đã bàn giao bị can Nguyễn Thị Giang (42 tuổi), quê huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội, cho Công an Tp.Đà Nẵng để thụ lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 3/2017, ông C. (74 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) quen Giang qua mạng xã hội.

Bị can Giang khi bị bắt.

Sau một thời gian tâm sự, 2 người đã hẹn gặp nhau và quyết định vào một nhà nghỉ tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Tp Hà Nội.

Tại đây, sau màn "vui vẻ", ông C. đi tắm. Khi quay ra, ông phát hiện chiếc ví của mình đã biến mất, bên trong có 4 triệu đồng và giấy tờ đăng ký xe máy.

Lễ tân của nhà nghỉ cho biết Giang tự xưng là vợ ông C. và đã lấy xe máy đi "công việc" trước.

Sau đó ông C. đã thông báo với gia đình rằng mình bị trộm cắp xe máy.

Sau 2 tháng không liên lạc được với Giang, ông mới quyết định trình báo với Công an phường Phúc Đồng.

Công an phường Phúc Đồng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và phối hợp với Công an quận Long Biên, bắt giữ Giang.

Tại thời điểm bị bắt, Giang đang nuôi 3 con nhỏ, trong đó cháu nhỏ nhất chỉ vài tháng tuổi.

Vào tháng 3/2018, TAND quận Long Biên tuyên phạt Giang 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lẩn trốn và tiếp tục tìm "con mồi"

Thế nhưng, chỉ một tháng sau, Giang lại tiếp tục tái phạm. Cuối tháng 4/2018, Giang trốn vào Tp.Đà Nẵng, sử dụng tên giả là Hương và làm quen với anh M. (33 tuổi, ngụ Tp.Đà Nẵng).

Sau thời gian trò chuyện, tối 8/5/2018, Giang và anh M. đã hẹn hò tại quán cà phê trên đường Tôn Thất Đạm, quận Thanh Khê.

Sau khi ăn uống và hát karaoke, họ thuê phòng tại một nhà nghỉ để qua đêm.

Rạng sáng 9/5/2018, khi anh M. ngủ say, Giang đã lén lút trộm cắp nhiều tài sản quý giá, bao gồm 1 sợi dây chuyền vàng gần 6 chỉ, 1 mặt dây chuyền bọc vàng (3 phân), 1 nhẫn vàng đính đá (5 phân) và 500 nghìn đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Giang.

Khi anh M. tỉnh dậy và phát hiện Giang đã bỏ đi cùng tài sản của mình, anh đã cung cấp hình ảnh để Công an phường Tam Thuận nhanh chóng truy xét và bắt giữ Giang.

Vào tháng 10/2018, Giang bị TAND quậnThanh Khê tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, đồng thời chuyển 10 tháng tù treo của bản án trước thành tù giam, tổng thời gian Giang phải thi hành án lên đến 2 năm 1 tháng. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ nên Giang được hoãn thi hành án.

Điều đáng nói, lợi dụng thời gian hoãn thi hành án để chăm sóc con nhỏ, Giang đã bỏ trốn và bị truy nã từ tháng 10/2023.

Hành vi của Giang không chỉ là một bài học về sự tinh vi trong việc lừa đảo mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai tìm kiếm tình cảm qua mạng xã hội, cần cảnh giác với những mối quan hệ không rõ ràng.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý Giang theo quy định của pháp luật.

