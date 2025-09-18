Hà Nội: Nam thanh niên mất gần 600 triệu đồng vì ‘săn’ gái đẹp trên mạng

Vừa qua, Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của anh N (sinh năm 2001, quê Nghệ An).

Anh N cho biết đã đăng ký làm thành viên của một trang web chuyên cung cấp gái đẹp. Sau đó, anh được các đối tượng tự xưng là "nhân viên" của trang web dẫn dụ tham gia làm nhiệm vụ để hưởng các ưu đãi. Tổng số tiền mà anh N bị lừa đảo chiếm đoạt là gần 600 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn MXH.

Qua vụ việc này, Công an Hà Nội đưa ra một số khuyến cáo quan trọng: Không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm có nội dung không lành mạnh trên mạng; Cần cẩn trọng với các yêu cầu mở tài khoản, kích hoạt thẻ thành viên, nhận hoa hồng hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc; Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời.