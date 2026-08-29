Đánh nhau ở khu đô thị Hà Nội, người vào can cũng bị hành hung

Ngày 29/8, Công an Hà Nội cho biết Công an phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) đã làm rõ vụ việc, xác định 2 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Cụ thể, đêm 25/8, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận tin báo về vụ gây rối trật tự công cộng tại đường số 2, Khu đô thị Thành phố Giao Lưu. Đơn vị đã khẩn trương cử lực lượng có mặt tại hiện trường để xác minh, xử lý.

2 đối tượng Đinh Xuân Đông và Đinh Văn Lương tại trụ sở cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Thông tin ban đầu xác định, anh L.V.H (SN 1998) xảy ra mâu thuẫn với Đinh Xuân Đông (SN 1995) và Đinh Văn Lương (SN 1997), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình. Tại đây, Đông và Lương liên tục chửi bới, khiêu khích rồi dùng tay đánh nhiều lần vào vùng mặt và đầu anh H. Khi thấy vậy, anh N.V.Đ (SN 2005) vào can ngăn cũng bị hai đối tượng hành hung. Vụ việc gây mất an ninh trật tự tại khu vực, khiến anh H bị sưng nề vùng thái dương, chảy máu mũi, còn anh Đ bị sưng nề vùng má phải.

Tại cơ quan Công an, Đông và Lương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Phú Diễn nhận thấy hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an phường Phú Diễn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.