Đăng tải video xúc phạm lãnh tụ, người đàn ông bị xử phạt 30 triệu

Ngày 15/6, Công an xã Na Sầm thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết đơn vị xử phạt hành chính đối với ông N.X.T. (58 tuổi, trú xã Nà Sầm) số tiền 30 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện ông T. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải video phát trực tiếp có nội dung xúc phạm lãnh tụ.

Công an xử phạt ông T. 30 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng địa phương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Quá trình làm việc, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời ăn năn hối cải, tự nguyện xóa video sai phạm, cam kết không tái phạm.

Căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022) và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP ngày 25/7/2025 của Chính phủ, Công an xã Na Sầm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. số tiền 30 triệu đồng; đồng thời tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Thông qua vụ việc trên, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia hoạt động trên không gian mạng; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải, phát tán các nội dung vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.