Vụ thanh niên bị chém 'xối xả' trên đường phố ở Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 9h ngày 28/3, V.Đ.M.Q đã gọi điện cho Hoàng Trọng Hà Vinh (SN 2007) ở xã Đông Khê, TP Thanh Hóa lên khu vực cầu Bố, phường Đông Vệ để giải quyết mẫu thuẫn. Khi đi, Q cầm theo một con dao (dạng dao chặt, dài khoảng 50cm) và rủ thêm Đinh Minh Đạt (SN 2005) ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa đi cùng.

Vinh và Đạt cùng con dao gây án

Khoảng 9h40 phút cùng ngày, khi các đối tượng đang di chuyển trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực đầu cầu Bố, trước số nhà 458 và 460 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa thì gặp Hoàng Trọng Hà Vinh đi xe máy từ trong ngõ ra. Lúc này, Q cầm dao chém liên tiếp 2 nhát về phía Vinh khiến Vinh bị thương nặng ở tay. Đồng thời, lúc này Đạt lái xe tông vào Vinh, khiến Vinh ngã ra đường. Trong lúc giằng co, Vinh giật được dao từ tay Q và chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người gây thương tích nghiêm trọng cho Q sau đó lên xe bỏ đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Đông Vệ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng tiến hành điều tra. Hoàng Trọng Hà Vinh và Đinh Minh Đạt đang bị tạm giữ hình sự về hành vi “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện cơ quan công an đang củng cố chứng cứ để điều tra, xử lý hành vi vi phạm đối với V.Đ.M.Q khi đối tượng này xuất viện.