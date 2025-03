Cuộc giải cứu nữ sinh cả tin và trò lừa đảo bằng hình ảnh AI giả mạo

Cháu A sau khi được các chiến sỹ công an giải cứu

Lời khẩn cầu của người mẹ

Chị T (trú ở Ninh Bình) bủn rủn người sau khi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung: “Con gái chị đang trong tay chúng tôi. Nếu không nộp 1,5 tỷ tiền chuộc, tôi sẽ cho đàn em hiếp con gái chị rồi bán sang Campuchia”. Đọc xong tin nhắn này, anh H (chồng chị T) cũng không tin vào mắt mình. “Kẻ nào lại nỡ tống tiền một gia đình nghèo như mình? Thời buổi này làm gì có chuyện bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật?” - anh H khuyên vợ bình tĩnh để phân tích tình hình. Nhưng sau đó là liên tiếp các cuộc gọi với giọng nam giới sắc lạnh vẫn nội dung đe dọa tính mạng của cô con gái… Anh H lấy máy điện thoại của vợ gọi lại cho số máy của kẻ tống tiền, nhưng không liên lạc được. Ngay cả điện thoại của con gái anh chị là cháu A cũng… tắt máy. Gọi tiếp cho chủ nhà trọ của con ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, vợ chồng anh được biết cháu A đã ra khỏi nhà trọ từ 16h ngày 23-2-2025 chưa thấy về.

Cháu A (SN 2003) hiện là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội. Theo lời của bạn bè cùng lớp, A hiền lành, sống khá khép kín và rất chăm học. Ngoài việc học rồi đi làm thêm, cháu ít khi giao du nên thông tin từ bạn bè xung quanh gần như không có. 12 tiếng đồng hồ kể từ lúc cháu A ra khỏi nhà trọ, người thân của cháu mới đến được Công an phường Hoàng Văn Thụ trình báo sự việc. Ngay cả khi anh H và chị T đang ngồi tại cơ quan công an, các đối tượng vẫn liên tiếp nhắn tin, gọi điện đe dọa từ chiều 23 đến ngày 24-2. Chúng tuyên bố đến 12h ngày 24-2, nếu gia đình không chuyển đủ tiền thì cháu A sẽ bị đưa sang Campuchia. Đỉnh điểm là một tin nhắn gửi cho chị T với nội dung: “11h tôi không liên lạc được với chị thì tôi sẽ thực hiện việc đó…”. Và chị T đã ngất lịm khi nhận được đoạn video ghi hình con gái chị không mặc quần áo kèm lời khẩn cầu: “Bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ, bố mẹ hãy làm theo lời các anh ý đi”.

Hơn 3 giờ đấu trí

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an sở tại đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) nhanh chóng vào cuộc. “Từ thông tin ban đầu gia đình cung cấp, chúng tôi đã xác định liệu đây có phải vụ bắt cóc tống tiền hay không, cũng như đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ việc” - Thiếu tá Trần Thanh Tuấn, cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CATP Hà Nội) cho hay.

Cơ quan công an lập tức cử nhiều mũi trinh sát vừa tìm nơi đang “giam lỏng” cháu A, vừa hướng dẫn anh H, chị T đối phó với những kẻ đang đe dọa, tống tiền. Quá trình lần tìm dấu vết cháu A, cảnh sát hình sự tìm ra được nhà nghỉ mà các đối tượng sử dụng để giữ cháu A nằm ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Chúng đã đưa cháu đến đây vào 16h30 ngày 23-2 và sáng hôm sau di chuyển đến một nhà nghỉ khác ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. “Xung quanh nhà nghỉ nơi cháu A bị “giam lỏng” rất đông đúc, nhộn nhịp. Do vậy, việc tìm được cháu không hề đơn giản” - Thiếu tá Trần Thanh Tuấn kể lại. Tuy nhiên, dù kịch bản gây án tinh vi đến mức nào, nhưng với kinh nghiệm dày dạn, cảnh sát hình sự đã làm rõ bản chất đây không phải là vụ bắt cóc, tống tiền, mà là vụ lừa đảo với hình thức cực kỳ tinh vi. Đến 19h30 ngày 24-2, sau hơn 3 tiếng đồng hồ đấu trí với tội phạm, cháu A đã được tìm thấy.

Các đối tượng lừa đảo nhắn tin đe dọa người nhà cháu A

Vén màn lừa đảo

Kể lại tình huống tìm được cháu A, Trung tá Trần Cường - Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) cho biết, lúc đó cháu A nhất định không chịu tin chúng tôi là công an, còn người dân xung quanh thì lại ngỡ là dàn cảnh bắt giữ người trái pháp luật. “Khi thấy A đeo khẩu trang kín mặt bước ra khỏi nhà nghỉ để mua đồ ăn sau 2 ngày “tự giam mình”, chúng tôi bèn gọi tên cháu. Nhưng vừa thấy chúng tôi thì cháu lại la toáng lên và bỏ chạy khiến người dân xung quanh vây kín lại vì tưởng… bắt cóc” - Trung tá Trần Cường vừa cười vừa kể lại câu chuyện. Chỉ đến khi các chiến sỹ chứng minh mình là công an thật thì mọi sự mới dừng lại để lực lượng công an đưa cháu A về trụ sở.

Tại cơ quan công an, sau khi đã được các chiến sỹ động viên, cháu A kể lại, khoảng 16h ngày 23-2 cháu nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông xưng là cán bộ công an. Người này khẳng định cháu có tham gia vào một vụ rửa tiền và đối tượng chính trong vụ án đã bị bắt. Do đó, cháu A phải vào TP.HCM để phối hợp điều tra. Để chứng minh, các đối tượng gửi cho cháu hình ảnh một giấy xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về việc cháu A liên quan đến vụ án rửa tiền nói trên. Không chỉ vậy, vị cán bộ giả danh còn cho biết đang truy tìm một đồng phạm khác trong cùng đường dây với đặc điểm có hình xăm trên người. Để cháu A chứng minh không phải đồng phạm, chúng yêu cầu cháu phải cởi bỏ quần áo, tự quay clip để chúng kiểm tra xem có hình xăm hay không, đồng thời nói theo nội dung chúng soạn sẵn. Chính clip này đã được chúng gửi cho bố mẹ cháu, dựng thành màn kịch bắt cóc, tống tiền.

Chưa hết, màn kịch tiếp diễn với nhiều cuộc gọi khác. Lần này, chúng cho một tên xưng là cán bộ Viện kiểm sát và hứa sẽ giúp cháu A thoát khỏi rắc rối. Điều kiện đầu tiên là cháu không được liên lạc với gia đình, chỉ thực hiện theo chỉ dẫn của chúng. Khi cháu A nói không thể vào được TP.HCM, các đối tượng thay phiên nhau gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý buộc cháu phải thực hiện nhiều yêu cầu tiếp theo. “Nhóm tội phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh một cán bộ Viện kiểm sát. Kế đó, chúng thực hiện cuộc gọi video và nói chuyện với cháu A bằng hình ảnh giả lập này. Vì thế, cháu đã nghĩ là đang được cán bộ Viện kiểm sát hỗ trợ, đồng thời tin tưởng tuyệt đối bọn chúng” - Thiếu tá Trần Thanh Tuấn cho biết. Sau khi thao túng được tâm lý bị hại, chúng chỉ dẫn cháu A ra nhà nghỉ ở trong 2 ngày cho đến khi được các chiến sỹ công an phát hiện và giải cứu.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn “hack” vào Zalo của cháu A, lấy số điện thoại của bố mẹ, gia đình để thực hiện kế hoạch tống tiền. Chúng cũng gửi các mã QR cho danh sách bạn bè của A để chiếm quyền điều khiển điện thoại của họ, từ đó “hack” tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngay cả khi lực lượng công an có mặt tại nhà nghỉ cháu A bị “giam lỏng”, các đối tượng vẫn tiếp tục chỉ đạo qua điện thoại để ép nạn nhân thực hiện theo yêu cầu.