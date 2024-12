Bức thư của mẹ và bí mật người đàn bà mất tích (P1): Mất liên lạc

T.A đi học xa nhà nhưng luôn giữ liên lạc với mẹ là chị Giàng Thị T (SN 1983). Nhưng đến khoảng từ ngày 2 đến ngày 9/8/2024 A không còn nói chuyện với mẹ được nữa. Mọi kênh kết nối giữa hai mẹ con đột ngột bị cắt. A cố gắng nhiều lần nhưng bất thành.

Sốt ruột, A tìm về nhà ở xã Nậm Mòn (Bắc Hà, Lào Cai). Tai đây, căn nhà trống vắng, không một dấu vết của chị T. A có hỏi thì bố là Vũ Văn Tâm (SN 1967) thì được ông này cho biết mẹ đã đi làm xa. A cố gặng hỏi thì ông Tâm cũng "ậm ừ", dường như không biết gì.

Sự biến mất đột ngột của mẹ khiên A lo lắng, bất an đến tột độ, cô tìm tới Công an xã Nậm Mòn trình báo. Trực ban sau khi nghe A trình bày đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong sự việc chị T mất tích nên lập tức báo cho Công an huyện Bắc Hà.

Căn nhà nơi chị T sinh sống (ảnh tư liệu).

Tại tỉnh biên giới Lào Cai, việc phụ nữ đi làm ăn xa không hiếm, tuy nhiên đi nhiều ngày và còn cắt đứt liên lạc với người thân, gia đình thì chắc chắn đã có chuyện không hay.

Nhà chị T nằm trên lưng đồi, phía sau là vườn quế rậm rạp, nhà hàng xóm gần nhất cùng cách vài tram mét. Chính vì thế việc chị T mất tích hầu như những người xung quanh đều không ai hay biết. Các trinh sát tiến hành thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thế nhưng chẳng đem lại kết quả nào.

Theo một vài người dân, chị T và chồng lấy nhau đã lâu và đã có con. Hai người con lớn đi làm ăn xa, cô con út thì đi học tại Hà Nội, từ trước tới giờ hàng xóm không thấy gia đình này có gì bất thường, mọi người khá chan hoà.

Các điều tra viên đặt ra giả thuyết có thể chị T đã bỏ đi vì "say men tình" một người đàn ông nào khác vì giữa chị này và chồng có khoảng cách tuổi tác khá xa nhau. Ngoài ra, đây là khu vực giáp biên, rất có thể chị T đã trở thành nạn nhân của một vụ mua bán người. Tất cả những giả thuyết trên đều phải được sàng lọc, rà soát kỹ lưỡng, tuy nhiên dù đã rất tỉ mỉ nhưng kết quả gần như là con số 0. Việc chị T mất tích nhiều ngày được phủ bởi màn sương mờ ảo, rất khó giải thích.

Vào thời điểm lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Bắc Hà và Công an Lào Cai đang cảm thấy mơ hồ thì con gái chị T cung cấp một bức thư. Theo người này cho biết, đây là thư tay do mẹ để lại và được bố là ông Tâm đưa cho. Nội dung thư có dặn các con về nhà phải nghe lời bố và người thân trong nhà để chị T an tâm đi làm công ty dưới xuôi.

Về cơ bản, bức thư không có gì đặc biệt, tuy nhiên người con chị T cho hay nét chữ trên giấy không giống chữ của mẹ mình. Khi nghiên cứu sâu từng từ ngữ, công an phát hiện có nhiều điểm "khó hiểu". Theo thông tin thu thập được vợ chồng chị T sống với nhau hài hòa nhưng không được tình cảm. Họ hay xưng hô với nhau theo kiểu "mày tao". Thế nhưng trong thư lại có vài từ khá tình cảm, không giống với hành xử thông thường giữa hai người này.

Một loạt những nghi vẫn bắt đầu xuất hiện. Lúc này, Vũ Văn Tâm, chồng của chị T trở thành "đầu mối", "mắt xích" quan trọng trong vụ án. Khi tìm hiểu kỹ, công an nắm được, Tâm vốn là công nhân làm đường, quen biết và lấy chị T trong hoàn cảnh gia đình chị này không thực sự đồng ý. Chị T cũng chấp nhận lấy Tâm vì vừa trải qua chuyện buồn trong tình cảm. Chính vì thế giữa Tâm và chị T không thực sự hạnh phúc.

Tất nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính chất "tham khảo", để đặt Tâm vào tầm "ngắm" thì cơ quan điều tra phải tiến hành làm rõ hai việc: một là bức thư này có đúng chị T đưa cho Tâm hay không?; hai là nét chữ trên đó có phải của chị T hay là của một ai khác?.

(Còn nữa)