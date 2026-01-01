Cuộc gặp chan chứa yêu thương của phạm nhân và người nhà trước thềm năm mới

Cuối năm 2025, Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân – cuộc gặp đầy ý nghĩa nhân văn giữa 55 phạm nhân cải tạo khá, tốt với 88 thân nhân. Đây không chỉ là dịp để các gia đình được sum vầy trong thời gian ngắn ngủi, mà còn thể hiện sâu sắc chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo người phạm tội.

Trong không gian ấm áp, gần gũi, những phạm nhân được ngồi cạnh người thân, cùng uống chén nước, ăn miếng hoa quả, trò chuyện chân tình suốt gần một giờ đồng hồ. Những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy lại trở thành món quà tinh thần vô giá, tiếp thêm nghị lực cho những con người đang từng ngày nỗ lực sửa sai.

Trung tá Nguyễn Thành Trung – Phó Trưởng phân trại quản lý phạm nhân Trại tạm giam số 2, cho biết: hội nghị gia đình phạm nhân là hoạt động được đơn vị duy trì vào dịp cuối năm. Thông qua đó, trại tạm giam tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và đơn vị trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân; đồng thời giúp thân nhân hiểu rõ hơn về chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người chấp hành án, từ đó cùng chung tay động viên, nâng đỡ họ trên con đường hoàn lương.

“Việc gia đình đồng hành, chia sẻ, động viên có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật và ý chí phấn đấu cải tạo của phạm nhân”, Trung tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Giữa hội trường, phạm nhân N.V., trú phường Bắc Giang, người đang chấp hành án vì hành vi đánh bạc, không giấu được xúc động khi được gặp lại vợ con. Ánh mắt nghẹn ngào, phạm nhân V. chia sẻ niềm hạnh phúc khi được ngồi gần gia đình, được hỏi han, động viên trong bầu không khí ấm áp hiếm hoi trước thềm năm mới.

Các phạm nhân và người thân có cuộc gặp mặt đặc biệt vào cuối năm. Ảnh: Cổng thông tin Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tương tự, phạm nhân P.T.Q., cũng ở phường Bắc Giang, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ Trại tạm giam số 2 đã tạo điều kiện để bản thân và nhiều phạm nhân khác được tham dự buổi gặp đầy nhân văn này. Đây không chỉ là niềm động viên tinh thần to lớn mà còn là động lực để phạm nhân cố gắng cải tạo tốt hơn, sửa chữa lỗi lầm, sớm trở về với gia đình và xã hội.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Trung, với mỗi con người, gia đình luôn là điểm tựa tinh thần thiêng liêng, là nơi nuôi dưỡng nhân cách và tình yêu thương. Với người đang chấp hành án, gia đình không chỉ là nỗi nhớ day dứt mà còn là sự ân hận, là khát vọng được làm lại cuộc đời. Những sai lầm trong quá khứ của các phạm nhân đã phải trả giá bằng sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng điều khiến họ day dứt nhất chính là những tổn thương, mất mát mà người thân đã phải gánh chịu.

Bởi vậy, vào những ngày cuối năm se lạnh, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng ấm áp giữa phạm nhân và người thân không chỉ xoa dịu nỗi nhớ nhà của những người đang chấp hành án, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc: phía sau song sắt vẫn luôn có tình người, sự bao dung và một cánh cửa hy vọng đang rộng mở cho những ai biết ăn năn, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Những năm qua, Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục cải tạo, bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định; đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các cấp, các ngành và gia đình trong việc cảm hóa, giúp phạm nhân tiến bộ.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, góp phần giúp phạm nhân giải tỏa tâm lý, nuôi dưỡng niềm tin, ý chí vươn lên và khát vọng hoàn lương.