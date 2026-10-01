Cục An ninh mạng cảnh báo loạt phim ngắn cờ bạc, dàn cảnh thanh toán kiểu xã hội đen

Chiều 30/9, trên trang mạng xã hội chính thức, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đề cập thực trạng thời gian qua, tình trạng sản xuất và phát tán các video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, cờ bạc, dàn cảnh thanh toán kiểu xã hội đen diễn ra phức tạp trên các nền tảng mạng xã hội.

Hậu quả của tệ nạn này vô cùng khôn lường khi tác động trực tiếp đến nhóm thanh, thiếu niên - lứa tuổi đang hình thành nhân cách - dẫn đến nhận thức lệch lạc, coi bạo lực là công cụ giải quyết mâu thuẫn và gia tăng xu hướng bắt chước các hành vi vi phạm pháp luật.

Nhiều video, phim ngắn độc hại ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ.

Theo Cục An ninh mạng, các vụ việc xử lý hình sự gần đây là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cộng đồng sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Mọi hành vi tự ý sản xuất, đăng tải clip độc hại, coi thường kỷ cương pháp luật nhằm trục lợi từ thế giới ảo sẽ phải trả giá bằng trách nhiệm pháp lý nghiêm minh trong thế giới thực.

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an các địa phương đã quyết liệt vào cuộc triệt phá các nhóm đối tượng chuyên dàn dựng, đăng tải nội dung phi pháp trên mạng xã hội.

Lực lượng công an đã tiến hành điều tra nhóm đối tượng có hành vi dàn dựng kịch bản, phân công đạo diễn, chuẩn bị đạo cụ (súng, dao) và lôi kéo cả những đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia đóng phim.

Mục đích của nhóm này là tạo ra các clip kích động bạo lực, cổ xúy lối sống giang hồ để câu view, câu like, thu hút hàng triệu lượt xem nhằm nhận tiền chi trả từ các nền tảng xuyên biên giới.

Trong một vụ án khác, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của 8 đối tượng bàn bạc, dàn dựng kịch bản quay các clip đánh bạc (xóc đĩa, bài lá) có lồng ghép quảng cáo và chào bán thiết bị cờ bạc bịp. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã phát tán gần 800 clip độc hại lên không gian mạng.

Cả hai nhóm đối tượng trên đều đang bị điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Ngày 25/9/2026, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên mạng và các đơn vị vận hành nền tảng truyền thông số, kho ứng dụng.

Cục Điện ảnh đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và phổ biến phim trên không gian mạng.

Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm quy định của Luật Điện ảnh và Nghị định 131/2022/NĐ-CP. Theo đó, các chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện phân loại phim (có hội đồng phân loại, có quy trình kỹ thuật tạm dừng và gỡ bỏ phim vi phạm).

Đồng thời, chủ thể phải thông báo qua hệ thống dữ liệu phân loại phim trước khi phát sóng, bắt buộc hiển thị mức phân loại, cảnh báo nội dung và áp dụng biện pháp kỹ thuật bảo vệ trẻ em.