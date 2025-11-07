Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Công an phát hiện chiếc ô tô nghi vấn liền ra hiệu dừng xe, tài xế vẫn tăng ga bỏ chạy

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Công an phát hiện có 4 con chó, cùng nhiều dụng cụ dùng để bắn chó, đinh tự chế, trong xe còn có nhiều biển số ô tô, trong đó có cả biển số xanh

Ngày 7-11, Công an xã Minh Thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM truy xét nhóm đối tượng trộm chó bỏ lại chiếc ô tô, cùng nhiều tang vật khi bị truy đuổi. 

Tang vật thu được

Tang vật thu được

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Minh Thạnh (trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) tổ chức tuần tra trên địa bàn, khi phát hiện chiếc ô tô nghi vấn đã ra hiệu dừng xe, kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Bị tổ tuần tra truy đuổi qua nhiều tuyến đường, chiếc ô tô mất lái lao ra ven đường, nhóm người trên xe chạy bộ tẩu thoát.

Chiếc xe ô tô lao xuống vực

Chiếc xe ô tô lao xuống vực

Kiểm tra bên trong xe, công an phát hiện có 4 con chó, cùng nhiều dụng cụ dùng để bắn chó, đinh tự chế.

Đáng chú ý, trong xe còn có nhiều biển số ô tô, trong đó có cả biển số xanh.

Hiện công an đang tìm chủ nhân của những chú chó nói trên, đồng thời truy bắt nhóm đối tượng liên quan.

Nghi vấn nam thanh niên 15 tuổi ở Hải Dương bị sát hại khi đang đi đường
Nghi vấn nam thanh niên 15 tuổi ở Hải Dương bị sát hại khi đang đi đường

Trong quá trình lưu thông trên phố Hồng Hà, người dân bất ngờ phát hiện một nam thanh niên nằm bắt động, trên người chảy nhiều máu. Do vết thương quá...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/11/2025 11:27 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN