Chồng sát hại vợ rồi trèo lên ngọn dừa lẩn trốn

Chiều 29/8, Công an xã An Thạnh (TP Cần Thơ) bàn giao nghi can Huỳnh Văn Nhi (44 tuổi, ngụ ấp An Thường) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để điều tra về hành vi giết người.

Do bị chấn thương cột sống nặng, Nhi đang được Trung tâm Y tế Cù Lao Dung làm thủ tục chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Do ngã cao từ ngọn dừa xuống đất nên Huỳnh Văn Nhi bất tỉnh. (Ảnh minh họa).

Trao đổi với PV Báo điện tử VTC News, lãnh đạo xã An Thạnh cho biết, vợ Nhi là chị N.T.V. (47 tuổi). Chiều 28/8, chị V. cùng con gái sang nhà hàng xóm uống rượu đến khoảng 20h mới về.

Khoảng 23h cùng ngày, con gái chị V. nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ của mẹ nên chạy sang kiểm tra. Tại đây, cô gái phát hiện Nhi đang nằm trên người mẹ, bóp cổ và dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

“Lúc đó chị V. kêu con gái chạy sang hàng xóm nhờ cứu giúp. Khi người con quay về thì người mẹ đã thiệt mạng”, lãnh đạo xã An Thạnh nói.

Sau khi gây án, Nhi trèo lên ngọn dừa sau nhà để trốn. Trong lúc công an đến bảo vệ hiện trường thì nghi can ngã từ ngọn dừa xuống đất bất tỉnh. Bác sĩ cho biết, do té cao nên Nhi bị chấn thương nặng ở cột sống.