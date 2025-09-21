Lý tình từ việc VKS kiến nghị miễn án tù cho người chồng sống với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi

Như PLO đã đưa tin, Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, Khánh Hòa) quen biết và chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Kim Thoa khi Thoa chưa đủ 16 tuổi, sau đó có thai và sinh con.

Cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng Kiệt vẫn bị truy tố, xét xử về tội “giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”, bị tuyên 3 năm tù.

Gia đình anh Trần Huỳnh Kiệt. Ảnh: HH

Trong quá trình xét xử và thi hành án, VKS nhận thấy Kiệt là lao động chính nuôi vợ con, hoàn cảnh gia đình khó khăn và hiện không còn nguy hiểm cho xã hội nên kiến nghị miễn chấp hành hình phạt tù.

TAND khu vực 4 tỉnh Khánh Hòa đã quyết định hoãn chấp hành án phạt 1 năm và Vụ Công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) VKSND Tối cao đã rút hồ sơ để trực tiếp xác minh, xem xét việc miễn án tù theo quy định của BLHS.

Từ đây vấn đề pháp lý đặt ra là liệu trong những trường hợp tương tự, khi hai bên đã trở thành vợ chồng hợp pháp và có con chung thì việc xử lý hình sự có còn cần thiết phải áp dụng triệt để hay nên ưu tiên yếu tố nhân đạo, ổn định gia đình...?

Trao đổi với PV, Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trong vụ việc VKS kiến nghị miễn chấp hành án phạt tù đối với người chồng bị kết án vì hành vi giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi, chúng ta thấy rõ sự vận hành của pháp luật không chỉ mang tính trừng phạt mà còn thấm đẫm tinh thần nhân văn, nhân đạo.

BLHS đã dành hẳn một chế định về miễn chấp hành hình phạt (Điều 62 BLHS), đây là sự cụ thể hóa chính sách khoan hồng của Nhà nước, nhằm bảo đảm rằng việc áp dụng hình phạt không phải là mục đích cuối cùng, mà quan trọng hơn là giúp con người có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, tái hòa nhập và trở thành người có ích cho xã hội.

Trường hợp cụ thể của anh Kiệt, theo thông tin báo chí anh Kiệt bị tòa phúc thẩm tuyên phạt 3 năm tù giam (án sơ thẩm phạt 3 năm 6 tháng tù), hiện chưa chấp hành án; đồng thời Vụ 7 (VKSND Tối cao) cùng VKS tỉnh đã trực tiếp xác minh hoàn cảnh gia đình, sau đó VKS xác định anh Kiệt “đủ các yếu tố để được miễn chấp hành án phạt” rồi có văn bản kiến nghị TAND tỉnh xem xét miễn.

Đây là các sự kiện thực tế quan trọng, vì Điều 62 BLHS chỉ cho phép xem xét miễn trong trường hợp “chưa chấp hành hình phạt” và khi có căn cứ xác định những điều kiện bảo đảm.

Trong trường hợp này, người chồng (anh Kiệt) bị tuyên án 3 năm tù giam. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hoàn cảnh của anh đặc biệt khó khăn: là lao động chính, thậm chí duy nhất trong gia đình, vợ và con nhỏ đều cần sự chăm lo. Nếu buộc chấp hành hình phạt tù, hệ quả xã hội có thể nặng nề hơn: gia đình rơi vào cảnh bế tắc, những người thân vốn vô tội lại phải gánh chịu thiệt thòi.

Pháp luật vì thế đặt ra cơ chế miễn chấp hành hình phạt để dung hòa giữa tính nghiêm minh và tính nhân đạo. Thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt thuộc về TAND tỉnh Khánh Hòa căn cứ vào Điều 39 Luật Thi hành án hình sự, trên cơ sở đề nghị của VKS.

Đây là sự bảo đảm cho việc áp dụng được khách quan, thận trọng và đúng pháp luật. Khi xem xét miễn, tòa án không xóa bỏ trách nhiệm hình sự, mà chỉ đánh giá rằng bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội, và việc cách ly khỏi cộng đồng không còn cần thiết. Điều này vừa giữ được uy nghiêm của pháp luật, vừa mở ra con đường phát triển cho người đã lầm lỗi.

Về hậu quả pháp lý, nếu được miễn án tù, bị cáo không phải thi hành án tù, nhưng vẫn chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự (nếu có). Bản án vẫn tồn tại, chỉ có phần hình phạt tù được miễn.

Người được miễn án tù vẫn phải sống và hành xử như một công dân có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, để chứng minh rằng quyết định khoan hồng của Nhà nước là đúng đắn.

Có thể nói, cơ chế miễn chấp hành hình phạt phản ánh triết lý sâu xa của pháp luật hình sự Việt Nam: pháp luật không chỉ trừng phạt, mà còn giáo dục, cảm hóa và tạo cơ hội để con người sửa sai.

Trong bối cảnh cụ thể này, việc xem xét miễn cho người chồng vừa thể hiện tính nghiêm minh, vì bản án đã được tuyên, vừa thể hiện tính nhân văn, vì pháp luật luôn đặt lợi ích gia đình, cộng đồng và sự tái hòa nhập của người phạm tội trong sự cân nhắc công bằng.