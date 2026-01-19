Bênh người yêu, nam thanh niên dùng dao đâm bạn trai chủ quán

Trước đó, vào hồi 22h5 ngày 17/1, lực lượng Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Ngọc Lâm (Bồ Đề, Hà Nội) đã phát hiện vụ xô xát giữa 2 nam thanh niên.

Tổ công tác nhanh chóng khống chế đối tượng có hung khí, thu giữ 1 con dao và đưa về Công an phường Bồ Đề để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Xuân Lâm (SN 2004; trú tại Thanh Hoá).

Đối tượng Nguyễn Xuân Lâm. Ảnh: Công an Hà Nội.

Nguyên nhân ban đầu là do bạn gái của Lâm bị cho nghỉ việc nên đối tượng đã cãi nhau với chủ quán. Lúc này, bạn trai chủ quán là anh T.A đến và xảy ra xô xát với Lâm. Đối tượng đã dùng dao đâm anh T.A gây thương tích.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà đã tạm giữ hình sự Lâm để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.