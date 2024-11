‘Nữ quái’ chuyên móc túi tại các rạp chiếu phim và bệnh viện sa lưới

Ngày 26/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1, TPHCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Nở để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo nội dung vụ việc, do không có tiền để tiêu xài cá nhân, Võ Thị Nở nảy sinh ý định trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền. Khoảng 18 giờ ngày 02/11/2024, Nở điều khiển xe máy BS: 59K1-234.52 chở theo con gái qua khu vực Quận 1 để tìm người có tài sản sơ hở sẽ ra tay thực hiện mưu đồ bất chính.

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Nở đến trước rạp chiếu phim Cinestar ở số 271 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, dựng xe phía trước rạp và để con gái ngồi trên xe đợi ở phía ngoài. Nở vào trong sảnh tầng trệt rạp chiếu phim thì phát hiện em Lê Huỳnh Thảo V. (SN 2007, sinh sống tại Quận 1) đang đi cùng bạn, bên vai phải có đeo một túi xách màu trắng, phía ngăn ngoài túi xách có để một ĐTDĐ iPhone 14 Plus nhưng không kéo khóa. Thấy vậy, Nở đi theo sau V quan sát và chờ cơ hội để lấy trộm tài sản. Một lúc sau khi V lên cầu thang bộ tầng 1, Nở đi theo, áp sát, dùng tay trái cầm nón kết (màu trắng) che chắn, tay phải lấy trộm chiếc ĐTDĐ từ trong túi xách của em V rồi nhanh chóng ra xe tháo chạy.

Võ Thị Nở tiếp cận nạn nhân từ phía sau để móc trộm ĐTDĐ

Tiếp nhận nguồn tin vụ việc, Công an Quận 1 khẩn trương vào cuộc truy xét. Đến ngày 13/11/2024, qua truy xét CAP.Nguyễn Cư Trinh phát hiện Võ Thị Nở điều khiển xe máy BS: 59K1-234.52 tại trước số 227 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 nên đã mời về trụ sở để làm việc.

Tại trụ sở Công an, Võ Thị Nở khai nhận hành vi móc trộm ĐTDĐ tại cầu thang rạp chiếu phim Cinestar. Ngoài ra, qua đấu tranh, Nở còn khai nhận ngày 13/11/2024, Nở đã thực hiện 02 vụ móc trộm ĐTDĐ, cụ thể:

Vào khoảng 08 giờ ngày 13/11/2024, Nở điều khiển xe máy BS: 59K1-234.52 đến Bệnh viện Quận 1 (số 338 Hai Bà Trưng, P. Tân Định) tìm tài sản sơ hở của người dân đến khám bệnh để chôm chỉa. Tại Phòng khám Ngoại khoa, Nở phát hiện bà Tiết Ngọc G (SN 1964, ngụ Quận 1) đang đứng làm thủ tục khám bệnh, bên tay trái có đeo một túi xách không kéo khóa, bên trong có 01 ĐTDĐ hiệu Xiaomi Redmi 9A. Ngay lập tức, Nở áp sát phía sau, dùng tay phải móc trộm chiếc ĐTDĐ trong túi xách của bà G rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Võ Thị Nở thực nghiệm lại hành vi lấy trộm ĐTDĐ

Sau đó, Võ Thị Nở tiếp tục điều khiển xe máy đến Bệnh viện Da Liễu (số 02 Nguyễn Thông, P.Võ Thị Sáu, Quận 3) lấy trộm ĐTDĐ hiệu Oppo A38 của người phụ nữ đi khám bệnh ở đây. Sau khi lấy được ĐTDĐ của người này, Võ Thị Nở bỏ vào cốp xe và đang trên đường đi tìm người tiêu thụ tài sản thì bị CAP.Nguyễn Cư Trinh phát hiện.

Tiến hành kiểm tra xe máy BS: 59K1-234.52, công an phát hiện trong cốp xe có 01 ĐTDĐ hiệu Oppo A38 và 01 ĐTDĐ hiệu Xiaomi Redmi 9A nên tiến hành lập biên bản tạm giữ để điều tra làm rõ.

Đối tượng Võ Thị Nở

Tang vật vụ án

Võ Thị Nở khai nhận đã móc trộm của en Lê Huỳnh Thảo V. và bà Tiết Ngọc G. Sau khi trộm cắp được ĐTDĐ của V, Nở đem bán cho Trương Đinh Tuấn (SN 1968, trú Q11) là chủ cửa hàng điện thoại Tuấn Bảo trên đường Hưng Phú, P9, Q8 với giá 3 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết. Khi bán cho Tuấn, Nở nói ĐTDĐ lượm ở ngoài đường, nên anh Tuấn không biết đây là tài sản do phạm tội mà có và anh Tuấn đã bán lại cho người thanh niên lạ mặt giá 10,8 triệu đồng.

Lời khai của Tuấn phù hợp với lời khai của Võ Thị Nở, phù hợp với tài liệu chứng cứ mà Cơ quan CSĐT Quận 1 thu thập được. Vì vậy, Cơn quan CSĐT CAQ1 xác định chưa đủ cơ sở xử lý Trương Đinh Tuấn về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

