Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, ngày 20/4, đơn vị nhận được tin báo của Công an xã Tây Yên (tỉnh An Giang) về vụ một ngư phủ chết trên tàu đánh cá biển số KG-93918-TS, trên ngực có vết đâm bằng vật sắc nhọn đã được đưa vào Đồn Biên phòng Tây Yên trình báo.

Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2003, nơi cư trú: ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long). Lời khai ban đầu của 3 ngư phủ trên tàu đực đưa nạn nhân vào khai báo nạn nhân Nghĩa trong lúc chạy cắt dây trên tàu đã tự té làm dao đâm vào ngực gây tử vong.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang làm việc với đối tượng Danh Thiện - hung thủ gây ra vụ giết người.

“Kết quả khám nghiệm tử thi và kinh nghiệm điều tra cho thấy nạn nhân chết bằng vật sắc nhọn đâm vào ngực. Nạn nhân tự té không thể gây ra vết thương như vậy”, Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện cho biết. Xét thấy có dấu hiệu của tội phạm nên đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để tập trung lực lượng đấu tranh, khai thác với các ngư phủ đã mang nạn nhân Nghĩa vào trình báo.

Cả 3 ngư phủ cùng khai báo: Nghĩa tự té làm dao đâm vào ngực gây tử vong,.Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự và Trung tá Dương Tư Thường, Đội trưởng Đội Điều tra phòng ngừa tội phạm xâm phạm nhân thân đã trực tiếp củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ thu thập được để đấu tranh với các ngư phủ.

Trung tá Dương Tư Thường cho biết, ban đầu các đối tượng đã thống nhất lời khai gian dối nên gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Tập trung khai thác từ một ngư phủ trên chiếc tàu đưa nạn nhân vào bờ thì được biết, vào khoảng 11h30 ngày 19/4, không rõ mâu thuẫn thế nào, một ngư phủ tên Thiện trên tàu cái đã dùng dao Thái Lan đâm vào ngực của anh Nghĩa dẫn đến tử vong.

Sau khi phát hiện Nghĩa chết thì tài công tàu cái đã bàn với các ngư phủ đưa xác nạn nhân vào đất liền và trình báo là Nghĩa bị tai nạn do cầm dao trượt chân và tự té đâm vào ngực tử vong.

Đối tượng Danh Thiện - hung thủ gây ra vụ giết người.

Theo Thượng tá Trương Sa My, mặc dù thi thể nạn nhân đã được đưa vào bờ, cùng lời khai của những người có liên quan đã rõ, nhưng nghi phạm cùng với khoảng 10 ngư phủ khác trên tàu cái vẫn đánh cá trên vùng biển Phú Quốc. Để tránh trường hợp đối tượng bỏ trốn, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cảnh sát biển giám sát hành trình và điều tàu đánh cá vào Đồn Biên phòng Tây Yên. Đến chiều ngày 23/4, tàu cái đã cập bến, những ngư phủ trên tàu đã được đưa về trụ sở để làm việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Danh Thiện (SN 1996, nơi cư trú: ấp Phú Trung, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, chưa có vợ con. Thiện sống làm thuê đánh cá trên tàu biển từ nhiều năm nay. Trong chuyến đi biển lần này, trên tàu có anh Nguyễn Trọng Nghĩa.

Khoảng 11h30 ngày 19/4, khi tàu đánh cá đang đánh bắt trên vùng biển Phú Quốc thì tài công bấm còi ra hiệu để các ngư phủ tập trung lấy cào thu lưới.

Khi những ngư phủ đang tập trung làm việc thì Nghĩa vẫn nằm võng trên tầng hai không làm việc chung với những ngư phủ khác nên bị Thiện chửi thề và kêu xuống làm. Khi Nghĩa từ trên đi xuống và nói mình bị đau bụng nhưng Thiện thấy Nghĩa vẫn bình thường nên chửi thề và nói Nghĩa giả bộ.

Nghĩa vẫn đứng đó không chịu đi làm nên Thiện dùng tay trái nắm cổ áo Nghĩa kéo làm Nghĩa chúi đầu về phía trước. Thiện cầm cây dao Thái Lan và tiếp tục chửi thề, Nghĩa không trả lời nên Thiện tức giận cầm dao phải đâm 1 cái trúng vào ngực trái của Nghĩa rồi rút dao ra. Sau khi bị đâm, máu chảy ra ướt áo, Nghĩa nằm xuôi phía sau lái.

Nhóm ngư phủ biết sự việc, tài công tàu cái ra xem thì phát hiện Nghĩa đã chết nên đã liên hệ với tài công tàu đực để chở xác Nghĩa vào đất liền.

Đến khoảng 14h cùng ngày, tàu đực do tài công cùng với 2 ngư phủ đã chở Nghĩa vào đất liền. Trên đường đi tài công tàu cái đã điện cho tài công tàu đực hướng dẫn với nhóm ngư phủ trên tàu đực nói là Nghĩa tự vấp té nên dao đâm trúng vào ngực gây tử vong.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.