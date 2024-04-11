Cảnh sát đột nhập điểm tái chế nhớt thải giữa rừng, thu giữ hơn 11.000 lít nhớt các loại

Ngày 11-4, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết đang mở rộng điều tra đường dây tái chế nhớt thải quy mô lớn trên địa bàn.

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an huyện Hàm Tân bất ngờ ập vào kiểm tra một nhà xưởng rộng trên 200 m2 được rào và che chắn kín đáo tại khu vực thôn Suối Bang, xã Thắng Hải.

Bên trong điểm tái chế nhớt thải. Ảnh: CA

Tại hiện trường, công an phát hiện một phân xưởng tái chế nhớt thải trái phép, do 4 người vận hành.

Khu vực nhà xưởng có khoảng 7.000 lít dầu nhớt thành phẩm không nhãn mác, 4.000 lít nguyên liệu là nhớt thải được chứa trong các thùng nhựa thể tích 1 m3/thùng, 10 thùng phuy chất thải rắn và toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, dung dịch phục vụ hoạt động tái chế.

Hiện trường vụ tái chế nhớt thải trong rừng tràm. Ảnh: CA

Xác minh ban đầu cho thấy ông P.T.G. (SN 1976; quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) là người chịu trách nhiệm điều hành tại đây.

Ông G. khai nhận bản thân là người làm thuê, được một người không rõ nơi ở, tên thường gọi là Bảy, thuê sản xuất, trông coi cơ sở và thường liên lạc chỉ đạo qua điện thoại, khi cần thì cho xe đến chở dầu nhớt thành phẩm đi tiêu thụ.

Lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ số lượng dầu nhớt là tang vật và xem xét yếu tố hủy hoại môi trường, hủy hoại đất, tái chế dầu nhớt trái quy định pháp luật.