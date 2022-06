Hàng triệu lít xăng giả đã được tiêu thụ như thế nào?

Với thành tích triệt phá thành công chuyên án điều tra vụ sản xuất xăng giả tại cây xăng Gia Khiêm Vũng Tàu, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khen thưởng đột xuất đối với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Tại buổi khen thưởng, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, chiến sĩ đã lập những thành tích xuất sắc, được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao. Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, củng cố vững chắc các tài liệu, chứng cứ để sớm đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và tạo tính răn đe đối với các đối tượng khác.