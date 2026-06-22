Cán bộ ngân hàng lừa dối khách hàng, chiếm đoạt hơn 17,3 tỷ đồng

Ngày 22/6, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Trần Tuấn (nguyên Giám đốc khối khách hàng cá nhân tại Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Lê Trọng Tấn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trần Tuấn tại phiên tòa ngày 22/6.

Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn một số nội dung chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2023, do thua lỗ khi tham gia các sàn giao dịch vàng ảo, Tuấn rơi vào tình trạng nợ nần. Để có tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư, bị cáo này đã lợi dụng uy tín cá nhân cùng vị trí công tác tại ngân hàng để đưa ra nhiều thông tin gian dối, lừa khách hàng và người quen chuyển tiền cho mình.

Cáo trạng xác định, trong vụ việc thứ nhất, Tuấn nói dối cần vay tiền để thực hiện dịch vụ đáo hạn ngân hàng trong thời gian ngắn. Tin tưởng, vợ chồng ông Lưu Châu và bà Dụng Thị Ánh đã tham gia ký kết các giao dịch giả cách liên quan đến căn nhà của mình nhằm huy động vốn cho Tuấn. Đồng thời, Tuấn còn đưa ra những thông tin không đúng sự thật để ông Phan Tất Hiển tiếp tục cho vay tiền.

Bằng thủ đoạn này, Tuấn chiếm đoạt 6 tỷ đồng.

Ở vụ việc thứ hai, Tuấn lợi dụng mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Bích Thuận - khách hàng đang có tài sản thế chấp tại ngân hàng để dựng lên câu chuyện cần vốn đáo hạn. Tuấn sau đó lừa ông Đặng Bá Long và ông Hồ Tấn Chương giao tổng số tiền 11,3 tỷ đồng thông qua các hợp đồng đặt cọc, thế chấp tài sản.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, theo cáo trạng, Tuấn sử dụng để đầu tư vào sàn vàng ảo Trustmarket, cá cược bóng đá trên trang 188BET, đầu tư chứng khoán, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Phần lớn số tiền này đã bị thua lỗ hoặc sử dụng hết.

Cơ quan công tố xác định tổng số tiền Trần Tuấn chiếm đoạt của các bị hại lên tới 17,3 tỷ đồng. Dù đã khắc phục một phần hậu quả cho một số người liên quan, bị cáo hiện vẫn còn nghĩa vụ bồi thường nhiều tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhận định hành vi của Trần Tuấn đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Ngoài tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo và khắc phục một phần hậu quả, đối tượng còn bị xem xét các tình tiết tăng nặng như lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội và phạm tội nhiều lần.

Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, bị cáo bị cáo trạng truy tố theo khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù.