Các siêu xe trong vụ Phan Công Khanh được xử lý thế nào?

Tiếp tục điều tra, xác minh các đơn tố giác khác Cũng theo cáo trạng, ngoài 3 vụ án nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận kiểm tra, xác minh đối với các tố giác của 7 cá nhân với nội dung Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã nhập các tố giác này vào vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Phan Công Khanh cùng đồng bọn thực hiện. Đến nay, sau khi kiểm tra, xác minh, điều tra các tố giác của các cá nhân trên chưa có căn cứ để khởi tố theo quy định. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tách hành vi và tài liệu đối với các tố giác này để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ xử lý sau theo quy định pháp luật.